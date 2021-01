GfVip: Pierpaolo in finale, solo donne in nomination. Alda D'Eusanio superstar

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del GFVip 5 tra le proteste social. Maria Teresa Ruta, Carlotta Dell’Isola, Samantha De Grenet e Giulia Salemi sono le nomination tutte al femminile del televoto “Chi vuoi salvare?”. Alda D’Eusanio, senza l’amato pappagallo, è la nuova concorrente del reality show.

Grande Fratello Vip, altro che pace: l'incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea finisce malissimo

A un mese dalla finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il gioco si fa duro. Pierpaolo è il secondo finalista con il 56% dei voti contro il 44% di Andrea Zelletta. La fidanzata dello sconfitto, Natalia Paragoni, ha scritto su Instagram: “Tutto già scritto…” e sui social è partita la protesta - come nel caso di Dayane Mello - perché i sondaggi italiani davano in netto vantaggio il “croccantino” Andrea che in 5 mesi è maturato tantissimo, a differenza di Pretelli che ha fatto il reality prima aggrappato alla liana di Elisabetta Gregoraci (non è mancato il segmento dedicato all’amicizia con l’ex concorrente tanto da far insorgere Twitter: “chiamatelo Gregoraci Fratello Vip”), poi a quella di Giulia Salemi. Per un finalista, una new entry: Alda D’Eusanio. La giornalista ha portato la sua lingua pungente: “Lo scontro Alba-Maria Teresa mi ha divertito perché era un faccia a faccia tra due sessantenni, però Alba invece di uno squalo sembrava un’alicetta”.

“Potrebbe abbandonare....”, il marito di Stefania Orlando choc. E spunta pure la data dell'addio

Più tranchant e lapidaria sulla figura barbina e miserevole di Walter Zenga al cospetto del figlio Andrea: “Con grande sincerità dico che chi non è in grado di fare il padre, non deve fare i figli. Ha trovato solo scuse, non è importante la quantità, ma la qualità del tempo”. Quando entra in casa, lo consola così: “Ricordati che Dio ti manda gli amici per chiederti scusa dei parenti che ti ha dato”. Sull’argomento, sono stati molto ficcanti e precisi Tommaso Zorzi: “Non ho trovato giusto mettere i suoi errori allo stesso piano dei tuoi. Tu non hai scelto di essere suo figlio, mentre lui ha potuto scegliere di essere tuo padre. Anche io non lo avrei abbracciato. Ero imbarazzato per il suo comportamento”, Stefania Orlando: “Non ha mai detto ‘scusa, mi dispiace se ti ho fatto male’” e i social: “Stasera il portiere non ne ha parata una”, “Andrea è un uomo, Walter un pagliaccio”, “E’ andato lì solo per difendersi dagli attacchi social”.

Nota a margine: Alfonso Signorini ha sottolineato che Walter Zenga non ha fatto atto di presenza “per motivi di soldi”, eppure domenica sarà ospite di “Live – Non è la D’Urso”. All’una di notte parte il valzer delle nomination. Stefania punta Samantha per il modo di fare troppo maestrina, Zelletta fa il nome di Maria Teresa che si infuria e polemizza. Rosalinda nomina la Ruta smascherando pubblicamente il suo doppiogioco, Samantha fa lo stesso nome perché “le sono antipatica” e la Ruta, che fa finta di non prendersela, ma in realtà si ricorda tutte le nomination, le restituisce la pariglia. Prevedibile il voto di Tommaso a Giulia: “Ricambio il favore di lunedì, strumentalizza il nostro rapporto per farmi venire dei sensi di colpa e fa troppo la vittima”, Carlotta sceglie Tommaso perché non riesce a stabilire un contatto, mentre Zenga jr e Giulia scelgono Carlotta per mancanza di condivisione. Infine Dayane decreta Giulia al televoto e Pierpaolo sceglie Samantha.

