GfVip, notte di fuoco per Zelletta. Pianti e lite con la Ruta: "Basta, me ne vado!"

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

a

a

La 35esima puntata del Grande Fratello Vip, venerdì 29 gennaio, culmina in una notte di fuoco per Andrea Zelletta: “L’8 febbraio me ne vado, basta!” e scatta il battibecco con Maria Teresa Ruta.

“Potrebbe abbandonare....”, il marito di Stefania Orlando choc. E spunta pure la data dell'addio

Dopo la diretta, in cui ha perso la sfida con Pierpaolo Pretelli per il posto da finalista, Andrea Zelletta ha avuto un mental breakdown: “Non ho più energia, basta, arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina”. Poi è andato in giardino e ha cominciato a piangere a dirotto per lo stress: “Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però... Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!”.

Grande Fratello Vip, altro che pace: l'incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea finisce malissimo

Maria Teresa si è avvicinata per rasserenare gli animi ma in realtà era furibonda per la ventesima nomination ed è sbottata in maniera scenografica: “Non mi sta bene il motivo, potevi dire che andavi per esclusione” e Zelletta: “Ma perché? Io ho detto la verità, siamo in pochi, ma la mia stima per te resta immutata. Non mi rinfacciare che mi hai dato consigli, sono settimane che non parliamo”. La Ruta si è alzata di scatto e se n’è andata: “Io lo sapevo che andavo in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto il vestito per festeggiare le 20 nomination, pensa un po’!”. Stefania Orlando, che stava consolando l’amico, ha ammesso che la reazione di Maria Teresa era sopra le righe e Andrea: “La stimo, ma lei tiene sempre un piede in due scarpe. Non ne posso più di queste cose, voglio andar via, avevo bisogno di una carica che non è arrivata”. La Ruta è tornata alla carica: “Una volta ho nominato Pierpaolo perché ti aveva tenuto al palo, ma queste cose non contano un ca**o” e Andrea: “Ma che è? Io non ho bisogno di un avvocato, di un protettore, tira fuori roba di 5 mesi fa… io non sto piangendo per questo però, sono stanco di tutto, sento che non ho più niente da dare”. Rosalinda ha sottolineato: “Anche io l’ho nominata, mi dispiace ma fa cose poco chiare. Quando chiesero chi doveva andare in finale disse Dayane, poi venne da me di nascosto dicendo che non aveva capito altrimenti avrebbe nominato me”. Dopo un’ora di lacrime, Andrea Zelletta è tornato in casa e si è confidato proprio con la Ruta: “Sto così perché quando ho parlato con mia mamma, mi ha detto che Natalia è stanca e questo mi fa star male, ho voglia di viverla, di stare con lei, le sto levando tempo. Sono anche stanco del gioco perché con il voto è come se andassi a intaccare i rapporti. Non ho più voglia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.