Elisabetta Gregoraci non ne può più. Teatrino con Pierpaolo al GfVip, e Giulia De Lellis spara a zero

Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GFVip, sarebbe stanca del teatrino con Pierpaolo Pretelli: “Non ne posso più”. Interviene perfino l’ex gieffina Giulia De Lellis: “Che tristezza!”.

Elisabetta è uscita dalla casa di Cinecittà il 7 dicembre, ma da allora, in un modo o nell’altro, Alfonso Signorini la tira sempre in ballo per un segmento con l’ex amico speciale Pierpaolo. Tra i due c'è stato il vuoto pneumatico, ma ogni diretta è buona per pagare la tassa “Gregoraci”: i social e perfino i fan dell’ex coppia sono stremati, non ne possono più, qualcuno ha scritto di ribattezzarlo “Gregoraci Fratello Vip” e a tanti non è piaciuto l’incontro molto forzato di venerdì 29 gennaio tra i due “vipponi” subito dopo la proclamazione da finalista.

Perfino Giulia De Lellis, su Instagram, ha mosso critiche a Signorini: “La tristezza di questo momento?! Io non ho parole. Gli dice: Giulia non ti può vedere… ma lasciateli in pace questi due ragazzi. Fa chiacchierare del nulla. E Pupo? Sempre con battute che non hanno senso. Fanno televisione, è vero, ma stanno esagerando". In effetti, il conduttore, con discreta mancanza di tatto, ha detto: “Adesso Giulia non ti vede, guarda chi c’è” e la bella Elisabetta, vestito scollatissimo sul seno, ha guadagnato la passerella. Il saluto tra i due gieffini era pleonastico, ma Signorini lo ha reso irrispettoso osservando: “Mi spieghi perché quando vedi Elisabetta hai un brillio negli occhi che non vedo quando sei con Giulia? Lei la guardi in modo diverso, non mi sbaglio”.

Pretelli ha risposto in maniera diplomatica e la Gregoraci ha sorriso sebbene non vedesse l’ora che lo strazio finisse: “Se ci sarà la cena? Non credo, ci sentiremo al telefono, vedremo”. Non proprio parole affettuose. A riprova che il teatrino abbia stancato perfino la protagonista, c’è l’indiscrezione di un giornalista di “Casa Chi”, il format web che si occupa delle dinamiche del reality show: “Lunedì scorso, dopo aver salutato la madre di Pierpaolo, Eli si è girata verso gli altri concorrenti e ha detto ‘io di questa storia non ne posso più’. Quello che dico non può essere smentito”. Una breve clip che circola in Rete sembra dargli ragione: si vede la Gregoraci che si rivolge a chi le sta a fianco, allarga le braccia in segno di stanchezza e sussurra: “Non ne posso più”.

