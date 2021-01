GfVip, resa dei conti tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Così l'influencer la mette all'angolo l'amica

Giada Oricchio 30 gennaio 2021 a

Scontro al fulmicotone tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nella 35esima puntata del GFVip venerdì 29 gennaio. L’influencer milanese ha messo all’angolo l’amica: “Non mi ha dato fastidio la nomination, ma il motivo. Mi vedono come l’invincibile Zorzi ma quando mi vedono male danno il colpo di grazia. Si riempiono tutti la bocca che sono il vincitore però quando sono stato un po’ giù per una settimana ho visto la volontà di affossarmi”.

La Salemi, finita poi al televoto, ha ribattuto che aveva idealizzato la loro amicizia e che voleva dare una chance al fidanzatino Pretelli. Sia lei, sia Pierpaolo si sono arrampicati sugli specchi con le scuse e le giustificazioni e Zorzi li ha asfaltati: “Me la possono condire come vogliono, ma le loro scelte mi sembrano sullo stesso pezzo. Non ne faccio una questione di finale, ma di coerenza. Ora più che mai sono convinto che sia stata strategia”.

Secondo Stefania Orlando: “Ognuno gioca per sé, è il rush finale. Se anche io mi aspetto uno sgambetto? Mi aspetto di tutto”, mentre Antonella Elia ha punto Dayane: “Due settimane ne hai detto di ogni sulla coppia e adesso vuoi Pierpaolo in finale? Come puoi cambiare idea così velocemente? Sei l’apoteosi dell’incoerenza”. Il conduttore ha avvertito i naviganti: “Abituatevi e non stupitevi delle scelte perché d’ora in poi sarete cane contro cane”.

