All'Isola dei Famosi spunta Elenoire Casalegno. Toto-naufraghi, giallo su Elisa Isoardi

Elenoire Casalegno sbarca all'Isola dei Famosi. La conduttrice di "Vite da copertina" sarà l'inviata del reality show in partenza l'8 marzo e condotto da Ilary Blasi. Lo riporta in anteprima il sito "TvBlog".

L'ex gieffina, in passato conduttrice di diversi programmi, avrebbe vinto la concorrenza di Aurora Ramazzotti, mentre per il ruolo di opinionisti sarebbero favoriti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ancora recluso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ma autentica rivelazione del format condotto da Alfonso Signorini. A poco più di un mese sono davvero poche le indiscrezioni sui naufraghi, decisi a morire di fame per riconquistare la fama.

Dopo il no di Patrizia Rossetti, che lo ha ufficializzato sul suo profilo Instagram, è arrivato anche il rifiuto di Jill Cooper, ex Amici e personal trainer del piccolo schermo, mentre è giallo sulla presenza di Elisa Isoardi (indiscrezione sempre di "TvBlog").

La conduttrice piemontese ha detto addio alla Rai dopo 18 anni ed è pronta a rimettersi in gioco. Al momento, la notizia non è stata confermata ma nemmeno smentita. Tuttavia c'è un nome sicuro che dormirà tra sabbia e paguri, quello di Giovanni Ciacci, costumista e opinionista dei salotti di Barbara D'Urso.



