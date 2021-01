Il Cantante Mascherato inizia con la polemica: Caterina Balivo, clamoroso botta e risposta

Giada Oricchio 28 gennaio 2021 a

Il “Cantante Mascherato”, il talent game show condotto da Milly Carlucci, prende il via venerdì 29 gennaio su Rai1. In giuria debutta Caterina Balivo e sui social scoppia il putiferio.

Caterina Balivo torna in tv dopo aver detto addio a “Vieni da Me”: sarà giurata nella seconda edizione de “Il Cantante Mascherato”, il talent game show di Milly Carlucci che sfiderà il Grande Fratello Vip. La conduttrice ha commentato: “Sono contenta di tornare su Rai1 dove tutto è partito nel 1999. Ero la valletta di Milly nel 2000. Lasciare Vieni da Me è stata una mia scelta. Adesso dico sì al Cantante Mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire”.

.@caterinabalivo: “Sono contenta di tornare a Rai1, dove è tutto partito nel ‘99. Contenta di lavorare con Milly, ero la tua valletta nel 2000. Lasciare #VieniDaMe è stata una mia scelta. Ho detto sì a #IlCantanteMascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire” — Cinguetterai (@Cinguetterai) January 27, 2021

Il tweet è stato commentato da un utente con una frecciatina: “Sì, sì, una sua scelta, come no” e la Balivo ha replicato: “Eh sì tesoro mio, davvero solo mia”. Il botta e risposta però non è finito qui perché l’internauta le ha fatto notare che se fosse stato un programma di successo non lo avrebbero chiuso: “E come mai ti è stato tolto? Una conduttrice che decide di lasciare un programma che va bene? Mica siamo così stupidi. Non mi risulta che i programmi di successo vengono fatti fuori dal palinsesto”. Una contro risposta che la Balivo ha mal digerito tanto da scrivere un tweet scomposto e inelegante: “Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come fossi un adone”.

Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone — Caterina Balivo (@caterinabalivo) January 27, 2021

La sparata sull’aspetto fisico, che nulla aveva a che fare con la critica mossa dall’utente, non è piaciuta ai follower che l’hanno bacchettata severamente: “Finezza intellettuale e qualità oratorie… ah no… non è questo il caso… è più famosa per queste figure che per la sua carriera”; “Se un uomo avesse fatto lo stesso commento sul fisico di una donna avremmo gridato al sessismo”; “Mi dispiace per la figura che fai! Una con l’esperienza nelle comunicazioni come te…”; “Quando non si hanno argomenti, si inizia a offendere”, “Ecco perché ritornerai presto nel dimenticatoio, snob e maleducata”; “Cate, ma questo body shaming gratuito? Non sono populista ma rispondere a una critica colpendo nel fisico anche no”.

Dal 29 gennaio, tra novità e conferme, Milly Carlucci condurrà, per cinque imperdibili venerdì sera, la seconda edizione del “Cantante Mascherato” avvalendosi di cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, appunto e delle coreografie di Raimondo Todaro. Quest’anno il cast si arricchirà di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, veri e propri investigatori che dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti. In questa edizione, in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari maschere: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosi.

