Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta esagera con Tommaso Zorzi. E scatta la censura

Maria Teresa Ruta censurata al Grande Fratello Vip 5 per alcune frasi hot. Mercoledì sera, in occasione del “GF Vip Late Show”, ideato e condotto da Tommaso Zorzi (bravo, talentuoso e generoso nel coinvolgere i coinquilini, nda), la conduttrice piemontese ha interpretato i panni di una sessuologa e con tanta ironia stava parlando delle differenze tra l’orgasmo femminile e quello maschile: “Prima di tutto bisogna ricordare che l’uomo tende a quantificare l’atto sessuale in numeri, larghezza, lunghezza, intensità, volte e quantità di ragazze. Si confrontano sui numeri. La donna invece hanno la ricerca di un percorso diverso. I poveri maschietti hanno un solo tipo di orgasmo, lo possono provare anche mentre sono addormentati e questo è bizzarro. Noi donne invece siamo più attrezzate e abbiamo l’opportunità di avere due fantastici orgasmi, quello vaginale e quello clitorideo”. Zorzi le ha fatto da spalla e la Ruta ha iniziato a scendere nei dettagli, mentre Rosalinda e Giulia hanno rivelato di aver finto con il partner. “Quante di voi si sono domandate la prima volta: tutto qua?” ha detto MTR e Tommaso: “Quanto dura, come sono scomoda, che ore sono?!”.

Non c’era nulla di scabroso e sconveniente nel dibattito, ma la regia ha chiamato il nero, li ha convocati in confessionale e ha posto fine allo spettacolo. Immediate le proteste sui social: “Non c’era nulla di cui scandalizzarsi, avete rovinato lo show di Tommaso”, “Censurate chi parla di malattie mentali, non queste cose”. Un peccato perché le due ore del “Tommaso Zorzi Late Show”, come è stato ribattezzato da Twitter, sono state belle. E molta tenerezza ha fatto il 25enne milanese che, messa da parte la sua sbandierata sicurezza, ha cercato conferme nei coinquilini: “E’ venuto bene? Era carino? Secondo te è riuscito? Era davvero divertente?”. Sì, lo era.

