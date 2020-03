Elenoire Casalegno: il mio compagno è in quarantena, non lo vedo da 20 giorni

"Il mio compagno a Roma, non lo vedo da 20 giorni...": anche per Elenoire Casalegno la quarantena è dura. Senza il suo compagno, che attualmente si trova nella Capitale (mentre lei vive a Milano). La Casalegno apre le porte della sua casa in collegamento con Storie italiane. “Il mio compagno è tornato a Roma venti giorni fa circa dopo essere stato a Milano. Ha avvertito la Asl come dovrebbero fare tutti, ma non aveva sintomi o febbre. Però ha deciso di mettersi in quarantena”, racconta la Casalegno. In collegamento con lei c’è anche il suo cane. “Ha 90 anni più o meno se calcoliamo la sua età rapportata con quella dell’uomo”, conclude Elenoire.