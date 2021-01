Andrea Roncato ha perso la testa. Così il marito difende Stefania Orlando

Giada Oricchio 28 gennaio 2021 a

“Nessuno ha costretto Andrea Roncato a dire certe cose in tv, ma ha perso la testa a causa degli insulti dei social. Ci siamo sentiti in privato e tifa Stefania. Tommaso? Per lei è un legame vero e profondo” così Andrea Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha difeso la moglie a “Casa Chi”, il format web sul reality show condotto da Alfonso Signorini.

Simone Gianlorenzi, musicista e chitarrista, è una delle scoperte spin-off del GFVip. Marito poco conosciuto di Stefania Orlando, si è fatto apprezzare per l’ironia (la disquisizione sugli inviti alla festa di matrimonio sono ormai un cult su Twitter) e la signorilità con cui ha protetto la moglie nei momenti difficili. Simpatico, misurato, garbato, buona proprietà di linguaggio, ha sempre un grazie e un like per tutti i fan. E’ andato in qualche salotto tv, ha rilasciato diverse interviste, ha espresso la sua opinione senza mai lasciare quella sgradevole sensazione del “morto di fama per luce riflessa”, del “parente di”. Ha conservato la sua identità e la sua dignità che, come disse in tempi ormai remoti, la Orlando: “E’ già tanto”. A “Casa Chi” ha ammesso: “La finale l’1 marzo? Io non l’ho presa benissimo, ormai ero sicuro di fine febbraio. Per quanto mi riguarda, Stefania può stare dentro anche un altro anno purché stia bene e sia felice. Se deve soffrire o stare male, è meglio che se ne torni a casa. Temo per l’incolumità psicologica e non lo dico per scherzo, ma veramente perché è sotto pressione da tanti mesi. Sono preoccupato per adesso che sono molto stanchi e per quando uscirà, credo che avrà bisogno di tempo per riadattarsi alla vita normale. Non ho risposte, ma domande su cosa sarà”.

E su Andrea Roncato che inaspettatamente ha attaccato l’ex moglie dopo 20 anni: “La televisione non ha fatto niente ad Andrea, ha detto quello che pensava di dire, è un uomo di spettacolo da tantissimi anni, non uno sprovveduto che si fa sopraffare. Piuttosto credo che lui si sia confrontato con un mondo che conosce poco, cioè i social dove spesso è più importante il silenzio che stare a rimarcare perché si innesca un meccanismo dove sprofondi sempre di più. Andrea è una persona buona e perbene, gli vogliamo sinceramente bene e sui miei profili social ho scritto di non attaccarlo in quel modo. Andrea rispondendo in modo così pesante ha aggravato la situazione, ma lo ha fatto perché si è sentito attaccato. Ha perso la testa. Volevo salvaguardarlo e fargli capire che noi con il mondo di chi lo insulta non c’entriamo nulla. Ci siamo sentiti in privato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina dove gli ho mostrato la mia vicinanza e il nostro affetto. Mi ha detto che tifa Stefania e che non devo farla uscire, mi ha consigliato di farla stare dentro il più possibile. Ci siamo promessi che ci saremmo rivisti a bocce ferme”.

Infine sul rapporto Tommaso-Stefania: “Lei ha una grossa personalità e odia così tanto spersonalizzarsi che ha rinunciato a molte cose nella vita. Però ha anche bisogno di certezze e protezione, nella vita ci sono io a spronarla, anche se non sono il suo life coach. Ci sproniamo a vicenda. Nella casa ha trovato la sua tutela in Tommaso, è una cosa vera e profonda che non riguarda il gioco, ma la sopravvivenza nella casa inteso come esperimento sociale tra persone che convivono senza conoscersi. La foto su Twitter in cui descrivevo la casa come un circo? Eh mi devo mettere in testa che i miei tweet ora li leggono! Quattro mesi fa non mi filava nessuno. Quando mi sono ritrovato che Stefania non aveva vinto il televoto per finalista (sui social è stata rivolta perché tutti i sondaggi italiani la davano favorita, nda) e che Tommaso era fuori dal televoto per il primo finalista uomo, allora ho detto che la casa era un circo, era per dire in modo scherzoso che era una pagliacciata. Un sano sfottò”.

