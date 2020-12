"Gatta in calore!" e al GfVip scoppia la rissa. Gregoraci contro Elia e notte di fuoco nella Casa

Giada Oricchio 29 dicembre 2020 a

Scontro al fulmicotone tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia nel corso della ventinovesima puntata del GFVip 5 di lunedì 28 dicembre: “Gatta in calore? Ti strusciavi sempre su Pierpaolo”, “Ti devi scusare”. Imbarazzo in studio.

Altro che clima natalizio! Nella casa più spiata d’Italia, e pure fuori, è un tutti contro tutti: Dayane Mello urla contro Pierpaolo Pretelli per la storiella con Giulia Salemi ritenendola una "presa in giro a tutta Italia", poi volano stracci con l’amica del cuore Rosalinda e nella notte l'attrice siciliana chiude il rapporto ("Dayane, mi ha solo usata, è finita"); Andrea Zenga battibecca con Giacomo Urtis per la nomination: “Ma che vuol dire ti mando al televoto perché voglio che tu ti faccia conoscere?!”, Mario Ermito sbraita contro Tommaso Zorzi, Dayane e Rosalinda per le date di un messaggio su Instagram che ha fatto più danni di Carlo in Francia; Maria Teresa Ruta rivela che la De Grenet ha mentito: “Si era giustificata sostenendo che non aveva sentito le reiterate, ignobili invettive di Filippo Nardi su di me, invece ho scoperto che era presente, eccome”; Samantha De Grenet si azzuffa con Stefania Orlando, dice che vuole “ucciderla e asfaltarla” e resta impunita; Cecilia Capriotti si imbestialisce per la motivazione della nomination di Ermito e passano tutta la notte a litigare e infine Andrea Zelletta è arrabbiato con Dayane Mello e Giacomo Urtis per aver alimentato un chiacchiericcio su un presunto tradimento estivo da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni (“So tutto quello che è successo”. Cosa sappia esattamente non è chiaro, nda). Il GFVip è una polveriera.

E come se non bastasse, i botti e soprattutto le botte di fine anno si trasferiscono anche nello studio di Cinecittà: l’opinionista Antonella Elia si accapiglia con Samantha De Grenet facendole notare che “le parole hanno un peso e non hai chiesto scusa” e Elisabetta Gregoraci salta su come un grillo: “Te mi hai detto cose orrende e non ti sei mai scusata! Hai un ruolo importante e se le parole hanno un peso anche te devi saperle usare, non ho mai sentito delle scuse da parte tua. Dovevo farlo Alfonso, ce l’avevo qui sullo stomaco”. La Elia replica: “Non ti ho detto cose gravi… gatta in calore non mi sembra così forte, gatta morta lo stesso…una che si struscia dalla mattina alla sera a un uomo per me è una gatta in calore perché io non mi struscio su Pupo o su un amico. Pensa a tuo figlio cosa ha visto”, ma la Gregoraci: “Complimenti che lo ribadisci. Hai detto cose molto gravi! Non ti applaude nessuno, Antonella. Ho adorato questa cosa!”. Alfonso Signorini è basito e non sa che pesci pigliare, poi accenna una timida battuta: “Antonella, quando ti avevo fatto lezioni private sui termini da usare, ti avevo suggerito gatta innamorata, non in calore” e l’opinionista: “Eh non posso dire gatta innamorata perché era un calesse con Pierpaolo! Elisabetta, hai dovuto dire questa stupidaggine, ora stai meglio?”.Giovedì 31 dicembre ci sarà il Capodanno di Canale 5 in diretta dalla casa: inizio d'anno con i fuochi d'artificio.

