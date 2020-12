Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno pace, ma spunta un tradimento estivo

Giada Oricchio 28 dicembre 2020 a

Colpo di scena nella ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda lunedì 28 dicembre: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno pace, ma spunta un tradimento estivo. Gelo in studio.

Dopo la benedizione di Maria De Filippi a Tommaso Zorzi, influencer desideroso di fare tv, il GFVip dà spazio a Andrea Zelletta che in tre mesi non è mai andato oltre a qualche battuta ben riuscita. C’è voluta la fidanzata Natalia, con un biglietto criptico il giorno di Natale (“goditi il tuo Natale con la tua fidanzata”) a regalargli un blocco durante la diretta di lunedì 28 dicembre.

Alfonso Signorini interroga Sonia Lorenzini, amica di Andrea e Natalia, ma l’ex tronista fa la gnorri: “Se mi tirate in mezzo, prendo la porta e esco. Non può essere gelosa di me”. Si capisce che c’è qualcosa di ambiguo, una situazione opaca che stenta a emergere. Al di là del vetro compare Natalia e finisce tutto in una bolla di sapone: la ragazza legge una lettera amorevole, si scusa per essere stata fraintesa e dichiara di essere innamorata.

Ma Alfonso Signorini indaga e la Paragoni fa una mezza retromarcia: “Hai fatto cose che con me non fai. I massaggi, gli apprezzamenti sul seno alle altre donne” e Andrea: “Non c’è alcuna malizia e lo sai”. Ed ecco il plot twist: le presunte corna non sono quelle di lui a lei, ma di lei a lui. Il conduttore tira fuori un confessionale bomba di Dayane Mello: “Quest’estate ha dormito con un ragazzo a Capri, ci rovina il Natale e poi lei fa certe cose. Si tratta di una persona importante e io non voglio dire chi è”.

Zelletta era consapevole, ma dissimula: “Io questa cosa già la so. Io so dove è stata Natalia e cosa ha fatto, so tutto. Dayane ha mentito, è una bugia, Natalia non ha dormito con un altro uomo. È un chiacchiericcio, bisogna essere sicuri di quello che si racconta, se non avessi saputo tutto sarei stato una ca***ina da oggi fino alla fine”.

La Mello e Giacomo Urtis confermano le indiscrezioni su un tradimento di Natalia, ma quella ribadisce che si trattava di una vacanza, che il resto è una voce infondata e amplificata e aggiunge: “Prima di essere Natalia sono la fidanzata di Andrea. Non sono qui per le telecamere”. Andrea la protegge perché sa esattamente cosa è successo, Signorini sbotta di nuovo: “Natalia, la notizia non è che tu fossi in vacanza ma che avessi dormito con un altro”. Finisce di nuovo a tarallucci e vino, ma i social credono al tradimento.

