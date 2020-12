Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet fuori controllo. La lite con Stefania Orlando degenera

Sullo stesso argomento: Nomination e rissa. E Stefania Orlando fa a pezzi la De Grenet

Samantha De Grenet, concorrente del Grande Fratello Vip 5, si azzuffa con Stefania Orlando: “Io la uccido! Le avrei messo le mani addosso. Cacciatemi”. I social in rivolta pretendono la squalifica immediata.

Nella casa del GFVip, Samantha De Grenet e Stefania Orlando non sono andate d’accordo fin dal primo momento, colpa anche di Matilde Brandi che ha caricato la prezzemolina mora contro la Orlando e Maria Teresa Ruta. Il conflitto è deflagrato per le pulizie, per l’incredibile difesa della De Grenet di Filippo Nardi, espulso per frasi sessiste e misogine verso la Ruta, e per la nomination. La De Grenet ci è rimasta malissimo per essere finita al televoto per mano di Stefania che invece si è salvata. Il casus belli è stata una teglia: le due donne si sono accapigliate per l’uso del pensile e la De Grenet è corsa in giardino a sfogarsi con Sonia Lorenzini, sua sodale fidata: “Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica come quella non mi sta bene”.

Nel pomeriggio, una ragazza, fuori dalla casa, ha urlato avvisando Stefania che le avevano dato della psicopatica e Tommaso Zorzi ha aggiunto: “Beh, a me ieri ha detto ‘la tua amica è una pazza’. Le vuoi parlare?”, ma la Orlando: “Zero assoluto”. Poi Stefania ha chiesto spiegazioni a Samantha facendole notare: “Che insegnamento dai a casa a tuo figlio?” ed è scoppiato il putiferio.

La De Grenet si è allontanata inviperita: “Ti lamenti per psicopatica? E invece dire a una persona che è entrata a gamba tesa non è un’offesa?” e la Orlando: “No, è un’opinione, psicopatica è un’offesa. Non coinvolgere gli altri, non chiedere a loro mettendoli in difficoltà. Stavamo parlando e ti sei alzata e te ne sei andata perché non reggi il discorso”. Samantha ha risposto acida: “Oh poverina, con te non reggo il discorso? Amore, ma vai…”, “Abbassa la cresta perché è troppo alzata. Io sono sempre stata una persona educata, tu no evidentemente perché vai in giro a dire che sono una psicopatica”.

La De Grenet ha proseguito in maniera indisponente: “Oh ti offendi perché ho detto al tuo amico Tommaso che sei pazza? Beh allora c’hai dei problemi, nella vita succedono delle cose più gravi. E’ una cosa che si può dire tra amiche. Se ti ho detto psicopatica? Onestamente non ricordo, non so se l’ho detto”, “Ah non ricordi. Siamo andati d’accordo finora e arrivi tu a offendere” ha osservato la Orlando stuzzicando la supponenza di Samantha: “Eh beh, hai visto? Sono arrivata io a destabilizzarti un po’”, ma Stefania: “Non mi destabilizzi per niente, mi hai dato solo un po’ di sale, non sei stata carina. E continui pure a offendere. Non reggi la discussione, se non hai ragione ti alzi e te ne vai! Pensa che sei anche una madre, pensa a tuo figlio che ti sente darmi della psicopatica”.

Un riferimento che ha fatto imbestialire l’ex isolana corsa a sfogarsi con Sonia: “Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio, oh, ma io ti uccido. Oh cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Le avrei messo le mani addosso, le sarei saltata al collo! Ci sono degli argomenti che non puoi toccare. Sono la persona più buona del mondo, ma divento la più cattiva se tocchi la mia famiglia”.

La Orlando ha chiesto scusa alla De Grenet per il riferimento al figlio sottolineando però “non cancella quello che penso e detto”. La sfuriata e la grave violenza verbale di Samantha De Grenet ha indignato Twitter che esige la squalifica per la showgirl romana. In poche ore l’hashtag #fuorisamantha è entrato in tendenza come quello #fuorisonia. Anche l’ex tronista è nel mirino dei social per gli insulti rivolti a Rosalinda, rea di averla nominata. In 24 ore le ha detto “cagna, faccia di c**o, str**za, falsa, ti spezzo le gambine, anche se è un modo di dire…”.

