Incidente sexy per Elisabetta Gregoraci, al GfVip il fuori onda di Signorini

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

a

a

Incidente sexy e disavventura notturna per Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della ventisettesima diretta del reality show di Canale 5, in onda venerdì 18 dicembre, l’ex signora Briatore ha partecipato a un balletto natalizio con le altre ex concorrenti, ma il vestito rosso corto e scollato l’ha tradita. E ha tradito anche Pupo e il conduttore Alfonso Signorini.

I due non si sono accorti di avere il microfono aperto e se Pupo si è lasciato andare a una battuta su Myriam Catania: “è negata, completamente scoordinata”, Signorini ha fatto cadere l’occhio su un altro particolare: “E perché le tette della Gregoraci? Le vedete?!”.

Per la bella calabrese non è stato l’unico intoppo della serata. Era in diretta Instagram con Enock e Francesco Oppini quando ha scoperto di essere rimasta fuori casa alle 2.30 di notte: “Non si apre la porta, la chiave entra, ma non gira più. E’ arrivata in soccorso mia sorella Marzia. Oddio, non ci riesce nemmeno lei…devo staccare la diretta e chiamare i pompieri”. Dopo un'ora e grazie all'aiuto dei vigili del fuoco è riuscita a entrare nel suo appartamento di Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.