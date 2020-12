Mezza casa al televoto. Fuori Malgioglio e Nardi. Al GfVip scoppiano le liti

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Giacomo Urtis e Giulia Salemi sono i nominati della ventisettesima puntata del GFVip 5. Dentro 4 nuovi vip, mentre l’eliminato Cristiano Malgioglio litiga con Giulia Salemi: "Studia, sciocca e inutile" e Samantha De Grenet difende l’espulso Filippo Nardi: "Maria Teresa è falsa".

Molte le sorprese della ventisettesima puntata del Grande Fratello, trasmessa venerdì 18 dicembre. Pronti via, squalificato Filippo Nardi per le ripetute frasi volgari e sessiste verso Maria Teresa Ruta e altre donne della casa (si è giustificato dicendo che non aveva bestemmiato e le scuse alla conduttrice sono state veloci e non sentite). Nel post puntata, Samantha De Grenet ha suscitato l’ira dei social per aver insinuato che la Ruta avesse provocato di proposito l’espulsione di Nardi: "Rimango basita, ma neanche troppo. Quando una persona dice: ne ha dette altre molto più gravi, mi chiedo perché ha aspettato la puntata per dirlo. Se Filippo le avesse dette a me, io gli avrei detto di rimettersi in carreggiata. C'è malafede. Lei è quella che va in confessionale, piange, poi esce e dice che ci ha difeso. A me non sta bene". Fuori alla prima nomination Cristiano Malgioglio che si è giocato malissimo la sua seconda occasione al Grande Fratello Vip parlando sempre di nomination, sparlando dei coinquilini alle spalle e facendo la caricatura di sé stesso. E’ uscito con appena il 6% delle preferenze al televoto “Chi vuoi salvare?” di venerdì (Tommaso Zorzi 55% dei voti, Maria Teresa Ruta 32%, 7% per Giacomo Urtis). Al momento del verdetto, i vip si sono detti sorpresi, ma Pupo li ha stigmatizzati: “Adesso perché piangete? Lo avete nominato voi!”. Una volta in studio, Malgioglio ha rispedito al mittente l’invito a tornare in casa come superospite per Natale e ha giustificato l’eliminazione così: “Penso di essere uscito perché la gente a casa non vuole vedere un Malgioglio triste. Io invece ho parlato di cose private, di mia madre, ho pianto”. Ma quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di Giulia Salemi, l’artista non ci ha visto più: “E’ il personaggio più inutile del GF, è di una falsità mostruosa. Non stiamo parlando di Kim Kardashian o Paris Hilton. E’ triste che io mi debba confrontarmi con una ragazza che non è… io ho una storia artistica, lei…”. La Salemi ha replicato: “Ah perfetto, pure te sei più falso delle piste da sci a Dubai” e Zia Malgy: “Come sei sciocca! Non mi piace questo tipo di SCIO’. Non voglio dare visibilità a questa signora, chiudi il collegamento. E comunque se fossi rimasto l’avrei nominata”. La lite si accende e Malgioglio ha una caduta di stile: “Leggi un libro, fatti una cultura! Potete applaudire se volete. Basta Alfonso, scusate sono stordito” e Elisabetta Gregoraci, che non aveva gradito alcuni apprezzamenti sulla sua amicizia con Pierpaolo Pretelli, lo blasta: “Eh sei stordito perché non ti aspettavi l’eliminazione”. Per uno che esce, ne entrano quattro: la prezzemolina della tv, Cecilia Capriotti, l’ex GF12 Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola “famosa da un giorno e mezzo per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island” e Andrea Zenga, il figlio dell'ex portiere dell'Inter. All’una di notte, Signorini dà il via alle nomination: il meno votato non sarà eliminato lunedì 21 dicembre, ma andrà in nomination di default per la volta successiva. Andrea Zelletta e Giacomo Urtis non hanno feeling e si scambiano il voto, la Ruta sceglie la Salemi per “vendicare” l’addio di Malgioglio inconsapevole di quanto abbia sparlato di lei, Tommaso Zorzi e Dayane Mello si nominano a vicenda perché nessuno dei due ha voglia di approfondire il rapporto, mentre Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda scelgono Giacomo Urtis “perché non si apre”. Più pungente la motivazione di Giulia Salemi sulla Ruta: “spesso si tira indietro e non dice le cose, come con Filippo, avrebbe dovuto dirlo se si era accorta si questa cosa”.

