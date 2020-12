Baci saffici al GfVip. Malgioglio svela la verità su Dayane e Rosalinda

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

Baci saffici al Grande Fratello Vip 5? Cristiano Malgioglio dice tutta la verità. Nei giorni scorsi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono state scoperte dal cantautore e da Stefania Orlando a scambiarsi effusioni nel magazzino della casa più spiata d’Italia. Le due concorrenti si allontanarono l’una dall’altra visibilmente imbarazzate, mentre Zia Malgy diceva: “Ma non potevate flirtare nella lavatrice?”.

Durante la ventisettesima puntata del reality show, trasmessa venerdì 18 dicembre, Alfonso Signorini ha dato spazio alla loro amicizia ed è tornato sull’episodio chiedendo lumi a Cristiano Malgioglio: “Cosa hai visto l’altro giorno?” e l’artista: “Si baciavano, sì, si baciavano”. Stefania Orlando le accarezza con lo sguardo: “Era una cosa molto tenera e carina. L’amore è amore, qui dentro si amano, fuori si vedrà”. Imbarazzo in studio, sorrisi in salotto e intervento a gamba tesa di Antonella Elia: “Ma io ho una domanda: come vi baciavate?”, Rosalinda, rossa in volto, risponde: “A stampo”, Dayane tace e la Elia ribatte: “E Giuliano, il fidanzato di Rosalinda?!”, “Sarà uno moderno”, scherza Malgioglio aggiungendo: “Eh tesori, cosa facevate? Abbiamo visto le vostre bocche unirsi!”.

