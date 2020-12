Aria tesa al GfVip. "Il vomito?" Pupo senza limiti con la contessa De Blanck

Giada Oricchio 15 dicembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip 5, Pupo sfiora l’incidente diplomatico con la Contessa Patrizia De Blanck. Durante la ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5, Tommaso Zorzi ha evitato una “trappola” degli autori che volevano la lite con Sonia Lorenzini: le ha teso un ramoscello d’ulivo siglando la pace anziché sbraitare in prima serata.

L’opinionista Antonella Elia però torna sull’episodio dell’espressione del conato di vomito usato da Zorzi per prendere in giro una Instagram story della Lorenzini e Pupo la segue a ruota, ma mentre commenta, si interrompe e scoppia un mezzo litigio con la De Blanck. L’inquadratura era sulla casa di Cinecittà, ma si sente Pupo dire con voce alterata: “Ma cosa vuole? A me il conato di vomito veniva quando la vedevo mangiare”, la nobildonna sembra non capire e Pupo ripete l'inelegante cattiveria: “Io avevo il conato di vomito quando la vedevo mangiare. Sì, quando la vedevo mangiare". La De Blanck lo guarda storto: "Che vuoi dire?" e l'opinionista: "E allora perché mi guarda?”. Alfonso Signorini osserva i due ospiti con aria stupita, non realizza subito cosa stia succedendo, ma riesce a spegnere il fuoco prima che divampi.

