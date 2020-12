Gregoraci liquida Petrelli: "Fatti il tuo Gf senza di me". Lui: "Sei una profumiera" E Malgioglio esulta: "Sceneggiata finita"

Giada Oricchio 14 dicembre 2020 a

Resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda lunedì 14 dicembre su Canale 5: “La realtà qui dentro è diversa da quella fuori. Fatti il tuo GF senza di me”. E Cristiano Malgioglio: “Oh, la sceneggiata è finita”.

Elisabetta Gregoraci, abitino di paillettes sormontato da un cravattino di velluto molto chic, torna nella casa del GFVip per un faccia a faccia con l’ex amico speciale Pierpaolo Pretelli dopo lo scontro in diretta venerdì scorso. Sulla NON storia ci hanno marciato allegramente entrambi perché al GF ci vai per i “segmenti” in puntata oltre per il “percorso, per farsi conoscere e mandare il messaggio giusto a casa”. Una volta uscita la Gregoraci, Pierpaolo si è dato alla pazza gioia e ha sottolineato: “Era poco chiara, durante la settimana mi faceva capire che potevo corteggiarla e in diretta prendeva le distanze. Comunque a oggi può esserci solo amicizia perché non mi vedo vicino a una donna che mi da del senza pa.. e”.

Nella glass room, l’ex lady Briatore ha fatto faccette di disappunto e diniego davanti alle affermazioni dell’ex velino sulle sue doti di “profumiera” e quando lo vede attraverso il vetro, è un fiume in piena: “Abbiamo vissuto una cosa molto bella qui dentro, ma fuori la realtà è tutta diversa. Non volevo rovinare i nostri 80 giorni, non mi è piaciuto il tono dell’altra volta. Tommaso e Francesco hanno una bella amicizia e si salutano. Io non voglio condizionare il tuo percorso, vorrei che ci parlassimo con toni diversi. Avevamo avuto un inizio, poi abbiamo litigato, poi la pace, ecc. Abbiamo sbagliato entrambi, mi ci metto anche io, ma tutto quello che abbiamo fatto qui dentro è stato condiviso, non ti ho puntato una pistola alla tempia. Viviti il tuo Grande Fratello, fai il tuo percorso, provo affetto, ma voglio che tu vada avanti. Io sono felice di essere tornata da mio figlio Nathan”.

E Pretelli: “È vero che ero rinato dopo la tua uscita, cioè non rinato… ero uscito un po’ con il mio carattere… dormo con la tua benda e la tua coperta… c’ero rimasto male per alcune frasi, ma il percorso che ho fatto con te, lo rifarei”. Lei ha la meglio e lo sovrasta con la voce fin quando arriva Cristiano Malgioglio che aveva fatto una battuta infelice sulle esigenze materiali della Gregoraci. Anche in questo caso, l’ex signora Briatore parla a raffica più di Enrico Mentana, ma il cantautore sbotta: “ElisaPPetta devi lasciarmi parlare! Lasciami parlare! Parli solo te! Nella clip non hanno fatto vedere tutto. Io ho detto a Pierpaolo: quando esci, ElisaPPetta dove la vuoi portare in un’osteria o in un ristorante di lusso? E poi mi è venuta la battuta sulle scarpe da 1.500 euro. Ero ironico. Adesso lascialo libero. Secondo me un po’ lo hai illuso, bastava che gli dicessi: basta, non me ne frega assolutamente nulla di te!” e la showgirl: “Gliel’ho detto prima. Ho detto: quello che si vive dentro, è diverso dalla realtà di fuori”. E Malgioglio chiosa: “Oh, finalmente questa sceneggiata è finita”. Addio Gregorelli.

