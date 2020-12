Nomination choc al Grande Fratello Vip. Il "tradimento" di Zorzi manda tutti in tilt

Giada Oricchio 15 dicembre 2020 a

Nomination choc al Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio (che minaccia il ritiro), Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis finiscono al televoto “Chi vuoi salvare?”, il meno preferito sarà eliminato definitivamente venerdì 18 dicembre. Social increduli e delusi per il voto di Zorzi all’amica del cuore Stefania Orlando che piange quando l’influencer confessa l’errore: “Ho sbagliato, merito di uscire”. Nervi tesi nel post puntata.

La ventiseiesima diretta del GFVip, in onda lunedì 14 dicembre, ha vissuto quattro momenti topici. Il primo riguardava Tommaso Zorzi. Capisce che gli autori vogliono alimentare i battibecchi con Sonia Lorenzini e per non rovinarsi l’immagine costruita in 90 giorni, sigla un armistizio a favore di telecamera spegnendo il fuoco del trash. Il secondo è stato la fine della saga dei Gregorelli: la Gregoraci ha blastato di nuovo Pretelli e i due si sono salutati amichevolmente. Ma la sceneggiata è davvero giunta all’epilogo? Lo sa solo Signorini. Terzo topos: la casa sporca che ha visto duellare Maria Teresa Ruta e la new entry Samantha De Grenet, la “Mastrolindo” del Raccordo Anulare, la maestrina che punta il dito contro i giochini altrui (se va in nomination esce con percentuali bulgare, nda).

Infine, l’immunità assegnata dagli ultimi arrivati. De Grenet, Nardi e Lorenzini non sono nominabili, ma ingiustamente godono del privilegio di decidere chi rendere immune tra i concorrenti della vecchia guardia. Scelgono il “comodino per mancanza di finti flirt” Rosalinda/Adua (passa la serata a mettersi strati di rossetto rosso) perché “Tommaso non ne ha bisogno, ci pensa già il pubblico a salvarlo, mentre Stefania no per dar spazio ai giovani”. All’1 di notte, Alfonso Signorini dà il via alle nomination. Rosalinda nomina Tommaso Zorzi per ricambiare “quelle passate”, Dayane nomina Tommaso Zorzi “perché non voglio votare le donne e non siamo amici”, Maria Teresa Ruta fa il nome di Giacomo Urtis “perché si infila a tutti i costi nel letto”, Pierpaolo Pretelli sceglie Cristiano Malgioglio “non mi dà tregua”. Giacomo Urtis, protagonista fisso del “blocco baracca” cioè il segmento notturno, nomina Malgioglio “perché mi ha rotto l’ombretto”, Stefania nomina il chirurgo ironizzando: “Mi ha detto che mi fiondo sule persone per avere le clip ed è vero!”. Anche Andrea Zelletta sceglie Urtis “per vendicarmi”. Le due nomination che hanno sconvolto la casa di Cinecittà sono quelle di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. L’influencer milanese sorprende: “Faccio il nome di Stefania perché mi ha fatto un pezzo su una cosa che non mi è piaciuta. Ha fatto una battuta a Samantha su dove buttare la spugnetta, io le ho detto che non era stata carina e lei mi ha risposto ‘attento, anche i grandi amori finiscono’”.

Un voto che ha colpito al cuore Twitter, social innamorato della coppia. Giulia Salemi ha votato Cristiano Malgioglio “per uno screzio” e il cantautore ha ricambiato indispettito: “Non la capisco. Si crede di essere Kim Kardashian, si sente tutto, se la tira talmente tanto… si crede chissà chi e farebbe bene a studiare, mi dispiace pure nominarla, ma così… non c’entrano le fragilità. Non veniamo qui in analisi, qui si piange sempre, in continuazione, piangono tutti, io divento pazzo così, non c’è un momento di serenità, ci avete tormentato con la storia della Gregoraci…”. Alfonso Signorini ha cambiato argomento invitandolo a mangiare il panettone a Natale dopo tanti anni e il paroliere: “Solo se me lo porta Arisa. Ci provi? Ok allora”. E così ai nominati Malgioglio, Urtis e Zorzi, si aggiunge Maria Teresa Ruta, la meno preferita del televoto di venerdì (27% contro il 38 di Pretelli e il 35% di Dayane). Nel frattempo, Tommaso Zorzi, tanto bravo a parare i colpi del GF quanto ad autosabotarsi, si era già pentito della nomination a Stefania e quando Signorini ha ufficializzato i vip a rischio eliminazione, ha tirato un sospiro di sollievo: “Menomale, menomale. Sono contento di essere finito in nomination perché, lo dico pubblicamente, ho nominato Stefania per un mini screzio avvenuto oggi. Menomale che non è in nomination. Merito di uscire io”. Stefania ci è rimasta di sasso: “Ah! Hai fatto bene”, ma la Ruta: “No, hai fatto male”.

In un altro angolo della casa, Malgioglio, nero per essere al televoto, si è messo a litigare con Giulia Salemi: “Io ti ho dato tanti consigli, ma con te non so cosa dire. Di che parliamo io e te? Del tacco su Instagram? Sappi che molti mi hanno detto di stare attento a te qui nel gioco” e la Salemi: “Sei stato tu a chiamare me quando ha saputo che entravo e qui nemmeno mi guardi”. Chi più di tutti ha fomentato gli animi però è stata Samantha De Grenet che, insieme a Filippo Nardi, ha criticato Maria Teresa Ruta per il battibecco in puntata: “E’ un suo pensiero che io criticassi la loro pulizia” e ha aggiunto con supponenza: “Lei sa chi sono e non può prendermi per il c**o”. Poi ha provocato Stefania Orlando: “Ma che ci sei rimasta male per non averti dato l’immunità (dicendole che è vecchia, nda)?” e la conduttrice: “No, ma mi viene da pensare: se dici largo ai giovani, tu che hai la mia stessa età che ci sei venuta a fare al Grande Fratello?” e la De Grenet con aria saputella: “Ma è un tuo retro pensiero, un tuo retro pensiero” e la Orlando: “No, è una logica conseguenza di quello che hai detto. Non lo capisco perché è il bue che dice cornuto all’asino visto che siamo coetanee” e mentre se ne andava, Samantha ha continuato: “Vabbe’ c’è rimasta male”.

