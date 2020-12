Cristiano Malgioglio verso il ritiro? Terremoto al GfVip, il pianto: vado via!

Giada Oricchio 15 dicembre 2020 a

Cristiano Malgioglio furioso al GFVip5. Il paroliere non digerisce la nomination di Giulia Salemi, minaccia il ritiro e piange: “Vado via. E lei ringraziasse Francesco Monte”.

Dopo la diretta di lunedì 14 dicembre, Cristiano Malgioglio se l’è presa a morte con Giulia Salemi per averlo messo al televoto. Prima ha battibeccato con l’italopersiana: “Tu mi dovevi ringraziare per aver chiesto scusa a Samantha al posto tuo, non attaccarmi. Io non mi apro con te perché non so cosa dirti. Di cosa parlo con te? Mica vieni al Grande Fratello per vedere tuo padre?! D’ora in poi, sarai il mio bersaglio fisso”, poi si è sfogato in Confessionale e a seguire con Stefania Orlando e Giacomo Urtis: “Me ne vado. Basta. Me ne vado, cosa ci faccio io qui? Non ci sono mai nei blocchi. Io non sono qui per vincere il GF”. I due amici hanno provato a calmarlo, ma Malgioglio era nero: “La ragazzina vuole questa visibilità, le piacciono queste sceneggiate e allora dicesse grazie a Monte. Faccia vedere se ha talento! In confessionale mi sono messo a gridare, non so bene cosa ho detto. A lei gliel’ho detto: amici comuni mi hanno messo in guardia da te. Ti ho chiamato tante volte prima che entrassi al GF dandoti consigli importantissimi e te mi nomini perché ti avevo sgridato? Ma pensasse a studiare. Io non posso mettermi a discutere con una ragazzina di 25 anni. Di cosa parliamo? Del tacco 12 su Instagram? Della bocca messa così? E’ come con Maria Teresa Ruta. Lei è brava, ma non riesco a parlarci. In cucina hai paura di toccare qualcosa. Io voglio andarmene, non ho altro da dare. Non so cosa altro fare. Vi ho tenuto allegria, vi ho intrattenuto, vi ho raccontato le mie cose, ma Malgioglio è anche discorsi seri. Ad esempio: io non dovevo fare la sfilata, non mi piacciono quelle cose, avevo un problema al piede, per il melanoma, ma sono stato zitto, altrimenti domani ero su tutti i siti. Lo vedete che non ci sono mai nei blocchi? Non ci sono clip su di me, non hanno fatto vedere nemmeno il mio discorso alla Ruta sui figli che non si abbandonano per amore di un altro uomo. Ci sono delle cose qui che non vanno bene per la mia sensibilità. Non sono uno che fa scene, non amo l’esibizionismo”.

Alla fine, Malgioglio ha promesso che avrebbe riflettuto sul ritiro, non fosse altro per mangiare una fetta di panettone (non lo fa da quando è morta la mamma 20 anni a, nda) con l’amica Arisa.

