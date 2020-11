Selvaggia Roma attacca la fidanzata di Enock. Mario Balotelli reagisce così

Giada Oricchio 21 novembre 2020 a

“Cornuta!”. Così Selvaggia Roma attacca Giorgia, la fidanzata di Enock Barwuah, concorrente (silenzioso) del Grande Fratello Vip 5. Doppio commento di Mario Balotelli su Instagram e Twitter.

Selvaggia Roma, la gieffina che Maurizio Costanzo ha definito “più che una entrata in casa, mi sembra una scappata di casa”, ha picconato Pierpaolo e Enock rivelando di baci, inviti in albergo, tradimenti e messaggi su whatsapp. Il fratello di Mario Balotelli ha negato tutto anche se ha ammesso che le chat esistono, ma le avrebbe scritte un amico a sua volta fidanzato. Per tutta risposta, la Roma lo ha accusato di essere “un bugiardo senza pa**e”. Nel corso della ventesima puntata del GFVip è intervenuta via Skype Giorgia, la presunta cornuta, e in un confronto più cordiale che passionale, ha rassicurato Enock: “Non ti devi preoccupare. Selvaggia cerca visibilità. Ero tua amica prima di fidanzata. Sapevo che vi conoscevate ma il bacio non c’è stato. Sai che mi fido di te”.

GfVip: Elisabetta Gregoraci è una furia, assalto a Selvaggia Roma: "Querele come Gesù..."

Il calciatore si rapporta con un discreto distacco: preferisce sapere come sta il parentado, il cane e il vicino di casa. E’ Selvaggia Roma a sottolineare: “Io non ci sto a passare per pazza. Le palle sono fondamentali nella vita, il bacio c’è stato, sei cornuta, non lo so, se stavate insieme o no, non mi interessa, ma sei cornuta!” e Giorgia: “Se non avessi raccontato questa storia e quella di Pierpaolo, non avresti motivo di stare là. Sono d’accordo con Elisabetta. Da donna le direi di mettersi in luce per le sue qualità di donna”. La Roma controribatte: “Tu mi dici che cerco visibilità e io ti do della cornuta! Va bene tutto, ma le bastonate no! Passo per pazza, che dice cavolate! E tu Enock, lo sai che tuo fratello mi ha mandato dei messaggi: "mi raccomando, fai la brava". Cosa voleva dire?”, ma il gieffino è lapidario: “Fermati qui e non tirare in mezzo altre persone. Ne riparleremo fuori!”. E così Mario Balotelli ha commentato pubblicando lo split di Enock e Giorgia con un grande cuore in una Instagram Story e su Twitter prendendo in giro Selvaggia: “Mi sa che ha baciato pure me!” e tante faccine sorridenti.

