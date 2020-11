Gregoraci al GfVip, Briatore conferma il matrimonio ma...

Giada Oricchio 21 novembre 2020 a

Flavio Briatore tende la mano a Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip 5: “E’ vero che abbiamo pensato di tornare insieme, ma…”.

Quella gelida manina: la proposta di matrimonio bis non era nulla di più per Flavio Briatore. La scorsa settimana, Elisabetta Gregoraci aveva lanciato lo scoop: “A fine lockdown Flavio mi ha chiesto di risposarlo e non era la prima volta, mi ha detto "siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo tornare insieme". Da parte sua c’è ancora un sentimento e questa è una cosa bella”. Alfonso Signorini, in una puntata Gregocentrica, interroga la sua prediletta: “Eli, hai sganciato una bomba, se n’è parlato tanto in tv, come pensi abbia reagito Flavio?” e la gieffina: “Conoscendolo, direi che non l’ha presa benissimo, questa parte tenera non la fa mai vedere, lo conosco, ma ho detto la verità” e così Signorini le mostra la prima dichiarazione di Briatore: “Fake news”. La conduttrice calabrese ride soavemente inca**ata: “Eh ma io ho detto assolutamente la verità e ci sono i testimoni, il bello è che lui stesso lo ha confidato ad altre persone, non lo ha detto solo a me. Se ora ha vergogna, se non vuol fare vedere questa sua parte tenera, mi dispiace, ma più persone sanno questa cosa, amici e parenti”.

E in effetti Signorini deve confermare che non si tratti di una fake news: “Dopo quella prima dichiarazione, stamattina ho sentito Flavio e devo dire che lui ti ha dato ragione. Mi ha detto che, visto che durante il lockdown nessuno dei due aveva una situazione sentimentale forte con altre persone, avevate preso in considerazione di rimettervi insieme, ma era una cosa buttata lì, così. E ha aggiunto: sono d’accordo con Elisabetta che anche se ci vogliamo bene, non potremmo più tornare insieme”. La Gregoraci, rincuorata dall'aver scampato una figuretta, stende un velo sulla vicenda: “Uhm, non era proprio una cosa detta per dire, ma ok...Ci sono stati degli errori da parte di entrambi che possono ricapitare. Da parte mia, posso dire che ho sottovalutato la situazione, ho sottovalutato cosa gli girava intorno, ero troppo giovane, avevo 24 anni e aver saltato una tappa della mia età mi pesava, la differenza d’età mi pesava. Lui ha avuto diversi problemi e gli sono sempre stata vicina, mi è mancata la leggerezza anche se ci sono state tante cose belle. Adesso sono cambiata tanto da quando avevo 24 anni. Flavio è possessivo, mi sentivo un pochino in gabbia”. D’oro si intende.

