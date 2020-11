GfVip: Elisabetta Gregoraci è una furia, assalto a Selvaggia Roma: "Querele come Gesù..."

Giada Oricchio 18 novembre 2020 a

a

a

Scontro all'ultimo sangue tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al GFVIP 5: "Basta, vai a ca**re. Partono querele come Gesù", "Ma chi ti credi d'essere? Non sei un ca**o di nessuno".

Selvaggia Roma ha centrato l'obiettivo: mandare su tutte le furie Elisabetta Gregoraci. Nera, nerissima, l'ex signora Briatore che è saltata alla giugulare della neo concorrente. Oggi pomeriggio, Selvaggia sparlava della Gregoraci con Pierpaolo Pretelli: "È falsa e bugiarda, ti fa soffrire, apri gli occhi, lei fuori a un altro". Elisabetta ha sentito tutto e tramite il buco nel muro ha chiamato Pierpaolo: "Questa urlava, si sentiva benissimo. Basta, deve smetterla" e rivolta alla semina zizzania: "Fatti il tuo percorso senza parlare di me, parla di chi sei tu. Sono due giorni che vengo al vetro e nemmeno saluti. Ti ho chiesto come era il tiramisù e non hai risposto", ma Selvaggia: "Devo dire che sei una brava donna perché mi hai portato il tiramisù?". La Gregoraci ha perso la testa e ha iniziato a sbraitare: "Non riesci nemmeno a capire un gesto gentile! Fai il tuo percorso ma se sei venuta qui a parlare della Gregoraci, anche no. Sei arrivata da due giorni e sputi sentenze, ma che ne sai? Mi hai rotto il ca**o, fai il tuo percorso senza pensare a me! Vai a ca*are, ma chi sei tu?! Chi sei tu? Manco ti conoscevo. Dici stron**te per avere un po' di notorietà e quello zitto manco risponde. Un po' di carattere, dai. Se hai bisogno di fare il tuo percorso mettendo di mezzo me, anche no. Basta! Arriva la prima che non so chi sia e cosa abbia fatto nella vita e le fa comodo parlare di me. È provocatoria, è il suo personaggio, ma fino a un certo punto. Stai nel tuo! Stai nel tuo! E poi io cosa ho fatto a Pier?! Basta mi sono rotta i co**ioni, non mi calmo per niente. Quella continua a dire che ho fatto tutto qui dentro tranne che essere sincera. Ma che ca**o ne sa? La verità è che non è capace di farsi il suo percorso da sola, deve utilizzare la Gregoraci. Insomma, io che ho fatto a Pier? Non può essere una croce per me perché non l'ho limonato. Non ci sto più. Di lei non mi frega niente, diceva il peggio da mezz'ora. E Pier che stava zitto, non reagiva, uno con le palle dice basta, cambiamo argomento. Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io! Selvaggia fatti conoscere per la persona che sei e non per me! Ma questo cerchi".

Fiori d'arancio al GfVip, Gregoraci svela la proposta di Briatore

L'ex signora Briatore era satura ed è esplosa contro il GF: "Fare un percorso qui dentro non significa prendere palate di me**da tutti i giorni. E si va sul personale...dai... Bisogna sapere quando fermarsi, invece diventa tutto inelegante, tutto too much e allora poi ti prendi le responsabilità fino in fondo. Le querele partono come Gesù Cristo. Cataldo cominciamo con un po' di diffide e querele, Arianna dai pensaci tu!". Dal cucurio, Selvaggia Roma non ha tirato indietro la gamba, ma ha messo il carico da cento: "Ma sapete che significa parlare male? Pier ora mi inca**o, sembri rincoglionito, datti una svegliata. Ho parlato male perché ho detto che è falsa? Ditele di abbassare i toni perché non è nessuno, non è un ca**o di nessuno, nessuno mi parla così, tanto meno lei, per me lei è una come gli altri, è inutile che si creda sto ca**o. Io qui non posso aver paura di parlare perché la signorina Gregoraci si offende. Ma chi ca**o è? Ma chi si crede di essere? Lei origlia....che devo fare? Mettermi a parlare come una fruttarola? Io giudico da quello che ho visto e per me si è comportata male! Lei non ti ha portato rispetto". Per fortuna le due donne erano separate dal vetro del cucurio. Intanto Pierpaolo Pretelli con invidiabile flemma inglese ha cominciato a difendere la Gregoraci e la Roma: "Questa che dice ma chi sei? Ma chi sei te?! Ma non credevo foste così e te Pierpaolo riprenditi, sembri nel mondo dei pony. E poi cosa si agita quella? Ha la coda di paglia?! Dico cose basilari, reagite come se avessi visto altre cose".

Oppini e De Blanck nominati al GfVip. Signorini che gaffe!

La conduttrice calabrese era incontenibile: "Non c'ho più voglia. Anche lui si svegliasse, parlassero delle loro cose e non di me. Ma se non parla di me, chi ti si fila? Oh, mi sono sco*lionata. A me l'uomo senza palle non piace per niente. Non a caso sono stata con Briatore che ha due palle così. Basta anche Pierpaolo. Se entra un uomo e parla male di Pier, io gli dico: no, cambiamo argomento. Perché io devo passare per la stro**a, più che essere sincera con lui che devo fare?". Stefania Orlando si è schierata con Elisabetta: "Selvaggia è entrata per provocare, era lui che doveva stopparla. All'inizio io pensavo che fosse Elisabetta a marciarci, adesso mi viene da pensare che anche a lui faccia comodo passare da vittima. Ha avuto 12 puntate dedicate e non l'ha mai difesa". Dulcis in fundo, Tommaso Zorzi ha rivelato per cosa è nota Selvaggia Roma: "Ma hai capito chi è? L'ex amica di Eliana Michelazzo, manager della Prati. Quest'estate Eliana l'ha accusata di rubarle i vestiti, si metteva le sue cose e poi non gliele restituiva. Insomma pare che rubasse i vestiti alla Michelazzo. Capisci che una figura di mer*a in più non le cambia la vita?" e Elisabetta: "Hai capito che livello basso?! Basta, basta, ecco il livello. Va bene tutto però anche basta, la televisione fino a un certo punto. Venerdì sono dall'avvocato".

Bacio a Selvaggia Roma. Perché le corna di Enock fanno imbestialire Balotelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.