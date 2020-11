Dayane, Patrizia, Francesco e Adua nominati al GfVip. Al televoto scatta la rissa tra Gregoraci e Elia

Giada Oricchio 21 novembre 2020 a

Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò (alias Adua Del Vesco) sono i nominati della ventesima puntata del GFVip 5. Ma il televoto sfocia di nuovo in urla e litigi: Dayane contro Enock: “Falso!” e Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia: “Dici str**zate”, “Zitta badessa! Sei nata per mentire”.

Le nomination della diretta di venerdì 20 novembre fanno esplodere la casa del GFVip. Gli immuni sono Tommaso Zorzi (sempre più star indiscussa del reality show) e Elisabetta “beautycase” che salvano Andrea Zelletta. Il balletto delle nomination è il seguente: Francesco nomina Dayane perché “siamo due rette parallele”, stesso nome di Pierpaolo, Andrea, Elisabetta e Enock. Dayane nomina Stefania perché “molto diversa da me, siamo Nord e Sud”, Rosalinda nomina Francesco Oppini “perché ha i paraocchi, è arrogante e non ti lascia parlare”, Tommaso manda al televoto Rosalinda “perché da quando è uscito Massimiliano, ti è venuta a mancare quella cazzima che prima avevi”, stessa scelta di Stefania Orlando: “Rosalinda perché piange sempre per il fidanzato ed è un po’ monotona, che si godesse di più il GF”. Infine Patrizia De Blanck nomina Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta cambia idea rispetto a lunedì scegliendo Pierpaolo “perché ha lasciato un amico al palo, Selvaggia doveva essere zittita e non ha difeso Elisabetta”. Sui titoli di cosa scoppia un battibecco furibondo per colpa di Antonella Elia: “Stanza arancione, abbiamo capito che vi siete messi d’accordo su Dayane e la madre badessa Elisabetta ha guidato tutto”. Non l’avesse mai detto! La Gregoraci scatta su come una molla: “Ma cosaaa diciii?? Non ti permettere! Dici solo str**zate! Non ho mai parlato di nomination, è una cosa totalmente falsa, sfido il GF a tirare fuori un video in cui parlo di nomination, te lo giuro su mio figlio, non l’ho mai fatto!” e Andrea Zelletta urla a sua volta contro l'opinionista. La Elia replica e ci va giù pesante: “Non strillare Zelletta!!! E non ti arrabbiare così Elisabetta. Tu sei nata per mentire! Giuramenti falsi se ne sono fatti a quintali nel mio GF”, ma l’ex signora Briatore: “Dici stupidaggini, non sai più a cosa appigliarti, non te lo permetto! Adesso te la prendi con me. Dici stro**ate, stro**ate. Ma va’, va’”. E se lo studio chiude e dà la buonanotte, in casa è rissa tra Dayane e Enock. La modella brasiliana è furiosa con l’amico: “Sei un falso, da te non mi aspettavo la nomination. Io osservo tutto e avrei potuto nominarti. Quando c’è stata la cosa di tuo fratello, ti ho supportato, ho voluto che facessi il tuo percorso. Se avessi voluto avrei fomentato come ha fatto Selvaggia e invece sono stata zitta, sono stata una signora. Sei una persona falsa come i tuoi amici! Maria Teresa, cosa ti avevo detto? Dopo Massimiliano, andiamo io e Adua e così è accaduto”.

