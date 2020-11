Bacio a Selvaggia Roma. Perché le corna di Enock fanno imbestialire Balotelli

Giada Oricchio 17 novembre 2020 a

Al GFVip 5 scoppia il giallo delle corna: Enock Barwuah ha baciato o no Selvaggia Roma quando era già fidanzato? Lui nega, lei tira fuori le prove e Mario Balotelli si infuria su Twitter: “Mio fratello è intoccabile”.

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip è stata un concentrato di litigi: Tommaso Zorzi contro Massimiliano Morra (e il padre), Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando. Più che una casa, una polveriera. Urla e insulti anche tra Selvaggia Roma e Enock: lei ha raccontato che quest’estate il gieffino, completamente ciucco, l’ha baciata in discoteca, le ha inviato tanti messaggini su whatsapp e l’ha invitata in albergo alle 6 del mattino. Lui nega con forza perché era fidanzato con Giorgia e si arrocca nel famigerato “se ti chiedono, nega”. Tuttavia ha dovuto confessare che i messaggi e le telefonate ci sono, ma sono stati inviati “da un mio amico di cui non voglio fare il nome per non metterlo nei guai”. Una favola simil Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, incredibile perfino per Alfonso Signorini. Selvaggia Roma è indispettita dall’atteggiamento di Enock: “Nella vita un uomo un minimo di palle deve averle. Con il tuo atteggiamento, mi confermi che eri fidanzato e non me lo avevi detto. Io non ci sto a passare per pazza. Un po’ di palle, eh”. Il conduttore la mette all’angolo: “Ma questi messaggi ce l’hai ancora?” e la sedicente influencer, cresciuta a pane e Eliana Michelazzo, conferma: “Sì, sì, i messaggi arrivavano dal telefonino di Enock. Ho fatto gli screenshot dei messaggi, fatteli dare dalla mia amica così ti rendi conto (upgrade del vestito di Monica Lewinski con Bill Clinton, nda). E il limone c’è stato, non bere se poi non ti ricordi niente. Io non sapevo che fosse fidanzato, ma ora ne ho la conferma. Se mi avesse detto che aveva la ragazza? Che c’entra, lo avrei baciato lo stesso!”. Il dubbio resta anche se dopo la puntata Enock ha ribadito a Andrea: “Ha fatto lo show e non può tornare indietro perché fa una figura di me**a, ma io so che quelle cose le ha scritte il mio amico, non posso dire chi è in televisione davanti a tutti”. Il dubbio però resta perché la Roma ha parlato anche di telefonate e la voce di Enock è riconoscibile. Tuttavia, secondo Mario Balotelli, la bugiarda è Selvaggia e lo ha scritto su Twitter: “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf, quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA! In bocca al lupo a tutti”.

