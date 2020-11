GfVip a sorpresa. Bomba di Cristiano Malgioglio, torna sul luogo del delitto

Giada Oricchio 18 novembre 2020 a

a

a

Cristiano Malgioglio non è Paganini e concede il bis: varcherà di nuovo la porta rossa del Grande Fratello Vip 5, il reality show che tre anni fa gli regalò un'inattesa popolarità social.

La quinta edizione del GFVIP più che essere ambientata in una casa, sembra svolgersi in un porto di mare: gente che viene, gente che va, ospiti e meteore. A metà settembre sono entrati 19 concorrenti, a novembre altri 4 più un ospite (Giacomo Urtis) e nel prossimo futuro altri 8 vip. Questo perché il GF targato Alfonso Signorini andrà avanti fino all'8 febbraio e c'è bisogno di creare dinamiche nuove o di apparecchiare storie verosimili. Alla truppa, capitanata dal ciclone Tommaso Zorzi, eletto da Twitter, miglior concorrente di sempre in un reality, si aggiungerà un vip con la V maiuscola: Cristiano Malgioglio. Dopo il ritorno di Giulia Salemi e Stefano Bettarini, ecco il bis del cantautore che spopolò al GFVIP 2: la trattativa è andata a buon fine e sia Alfonso Signorini che Malgioglio hanno confermato il come back. Il cantante ha dichiarato al settimanale Chi: "Se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini e anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus: la casa del GF Vip per me è la protezione assoluta. Anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me. La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo".

Idee chiare anche sui futuri coinquilini: "Maria Teresa la conosco, ma non l’ho mai frequentata. È una rivelazione? Boh, esci dalla casa e scompari di solito. Poi ora non c’è spazio con questo Covid, non ci sono tanti programmi e zero serate. Ma io non mi innamoro mai di nessuno, per gli amori bisogna far scoppiare il cuore e io sono troppo giovane. Andrea Zelletta, certo, ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere: riesce a creare dinamiche che… Diciamolo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo. Invece non mi piacciono i piagnistei e le urla. E il raccontare tante cose così private". Saranno fischiate le orecchie a Rosalinda detta Adua, Dayane e Elisabetta Gregoraci.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.