"Milly Carlucci non mi vuole". La verità di Paola Caruso sul no a Ballando con le stelle

Francesco Fredella 19 novembre 2020 a

a

a

Per Paola Caruso, ex Bonas di “Avanti un altro”, è un momento d’oro: ospitate in tv e il calendario senza veli, che è andato letteralmente a ruba. E’ ormai introvabile. Ma il sogno di Paola Caruso sembrerebbe “Ballando con le stelle”, il format di Rai1 giunto alla finalissima sabato prossimo. “Milly non mi vuole… Dice che sono troppo targata Mediaset”, racconta l’ex Bonas in un’intervista a "Diva e donna". Infatti, a Ballando con le stelle non abbiamo mai visto personaggi di reality o programmi Mediaset. Il programma della Carlucci è il sogno di tanti personaggi della tv: una sorta di approdo, dove ci sono litigate in diretta o colpi di scena. Ma solo tanta, sana, competizione.

Ma Paola direbbe no, in modo secco, anche ad un eventuale ingresso nella casa del Gf vip. Lei, mamma di un bambino bellissimo di nome Michelino, non sfiorerebbe nemmeno per ipotesi l’idea di lasciarlo solo durante il reality. E noi che la conosciamo bene siamo pronti a metterci la mano sul fuoco: una mamma d’oro. Legatissima a Michelino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.