Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini è a rischio: lo sfogo tra le lacrime per la finale

Un videomessaggio per salutare i suoi fan che l'hanno sempre sostenuta nel corso della sua incredibile avventura a Ballando con le stelle. Alessandra Mussolini dice addio al dance show di Rai1? La finale per l'ex deputata è a rischio: il suo maestro Maykel Fonts sarebbe risultato positivo al Coronavirus e dunque è in quarantena. "Molto probabilmente non ci sarò nemmeno io sabato prossimo - annuncia - Sto facendo il tampone tutti i giorni e sono sempre risultata negativa". Poi si commuove: "Il dispiacere è grande - confessa tra le lacrime - Ci siamo sempre divertiti ma probabilmente non farà questa finale...".

