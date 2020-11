Dramma Alessandra Mussolini. Il suo Maykel è positivo, salta la finale di Ballando con le stelle?

18 novembre 2020 a

a

a

Dramma Alessandra Mussolini: il suo ballerino Maykel Fonts con cui fa coppia fissa dall'inizio di Ballando con le stelle è stato male da domenica ed è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato la conduttrice dello show di Rai1 Milly Carlucci, spiegando che Alessandra ha fatto già dei tamponi da cui risulta negativa. Ma per prudenza non torna in teatro fino a quando non sarà sicurissima di averla scampata. Rischia di finire qui l'avventura della Mussolini, proprio a un passo dalla finalissima di sabato sera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.