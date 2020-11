Oppini e De Blanck nominati al GfVip. Signorini che gaffe!

Giada Oricchio 17 novembre 2020 a

I nominati della diciannovesima puntata del GFVip 5 sono Francesco Oppini e Patrizia De Blanck che prima resta interdetta alla notizia, poi si offende a morte con le coinquiline: "Mi inca**o, arriva la prima scema e mi nomina. Le ho detto di starmi lontana". Il televoto “Chi vuoi salvare?” non prevede eliminazione diretta venerdì: il meno votato andrà di default in nomination lunedì prossimo. Massimiliano Morra è definitivamente fuori dal reality show di Canale 5, mentre Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma vanno nel cucurio. Gaffe di Signorini: “Ecco lo squalificato”.

Al termine della diretta di lunedì, Alfonso Signorini dà il via al balletto delle nomination: gli uomini devono nominarsi solo tra di loro e così pure le donne. Tommaso fa il nome di Enock “perché dopo due mesi è giusto che si faccia un giro anche lì visto che non c’è mai andato”, Andrea Zelletta nomina Tommaso, Francesco Oppini fa il nome di Pierpaolo Pretelli “perché la volta scorsa doveva salvare l’amico e non la Contessa” e l’ex velino ricambia. Enock nomina Francesco “perché non mi fa parlare”. Tra le donne: Giulia Salemi nomina Patrizia “perché è permalosa, non le puoi dire niente mentre lei può dire tutto agli altri, è sempre on fire”, Dayane Mello punta Stefania Orlando: “Non andremo mai d’accordo”, mentre Elisabetta Gregoraci manda al televoto Dayane (non c’è bisogno di spiegazioni considerando gli insulti reciproci). Anche Patrizia De Blanck fa il nome della modella brasiliana: “Era contenta di uscire perché voleva andare dalla figlia, l’ho vista delusa di essere rimasta, sono sua amica e le voglio fare un favore”. Rosalinda Cannavò spedisce al televoto Patrizia De Blanck: “lei offende tutti e se uno le fa un appunto, sbotta”, stessa motivazione di Stefania Orlando. E infine Maria Teresa Ruta che sgancia la bomba: “Nomino Elisabetta perché mi ha fatto strano che l’ex marito le abbia chiesto di risposarlo pochi mesi fa e lei entra qui e flirta subito con Pierpaolo, io sono all’antica e mi ha fatto strano”. Il conduttore Alfonso Signorini sibila un messaggo subliminale: “Magari non è sembrato strano solo a te”. Alludeva a Flavio Briatore? Poi Signorini commette una gaffe con Morra: “Ecco lo squalificato di questa sera”. E’ solo l’eliminato. Quando Patrizia De Blanck apprende della nomination è stupita: “Patrizia?!”, poi a notte fonda va di inquilina in inquilina a chiedere chi l’ha nominata, Giulia Salemi e Rosalinda dicono la verità e la De Blanck alla Gregoraci: “Certo che questa Giulia... Da Rosalinda non me lo aspettavo. E Maria Teresa chi ha nominato? Indaga, chiediglielo tu. Mi inca**o però dopo tutto questo tempo qua dentro, ma vaffa***lo, arriva la prima scema (la Salemi, nda) e mi nomina. Ho detto a Giulia di stare lontano da me, di non avvicinarsi. E poi mi dispiace essere al televoto con Francesco”. Tempo dieci minuti e in cucina, la contessa esplode contro Giulia: "Vattene, stammi lontana, non ti avvicinare, sparisci e non ti permettere di parlarmi. Dopo due mesi che sto qua dentro, non ti voglio vedere, allontanati da me, non voglio nemmeno sapere chi sei, non parlare con me. Tu e Rosalinda cancellate il mio nome, depennatemi per sempre. Dopo due mesi che sto qua dentro, mancano 15 giorni alla finale e questa mi manda al televoto". La Salemi ci è rimasta male, ma Tommaso Zorzi la rincuora: "Tranquilla, non ci pensare, mi ha fatto l'occhiolino, sta facendo un po' di show, lasciaglielo fare".

