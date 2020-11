Fiori d'arancio al GfVip, Gregoraci svela la proposta di Briatore

Giada Oricchio 17 novembre 2020 a

Fiori d'arancio per Elisabetta Gregoraci, concorrente del GFVip5, su Flavio Briatore: “Mi vuole risposare. Non ho risposto”. Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, spazio ai sentimenti della coppia d’oro Flavio Briatore-Elisabetta Gregoraci (che poco prima aveva zittito Dayane con un imperativo: “Scusami, sto parlando, zitta”).

Domenica mattina, in giardino, la conduttrice aveva confessato a Giulia Salemi di aver trascorso il lockdown di marzo e aprile con il figlio Nathan e Flavio che alla fine le aveva chiesto di risposarlo. In confessionale, la Gregoraci ha confermato tutto con parole di grande affetto per l’ex marito: “Oddio mi è sfuggito, ma è vero. Siamo stati insieme tutto il tempo, ma così non possiamo rifarci una vita. Flavio è così, molto serio, molto duro, è un uomo tutto di un pezzo, poi ha questi momenti che ti fregano e che non ti aspetti. Me lo ha chiesto dopo il lockdown e anche prima dell’estate, stavamo sempre insieme ed era come ai vecchi tempi. Un giorno mi ha guardato e mi ha detto: "Siamo una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci". E poi perché lo sogno da quando sono qua?”.

Alfonso Signorini nei panni del direttore di “Chi” più che di conduttore ha indagato: “Già nella lettera che ti ha scritto a inizio reality ha detto che vi vorrete sempre bene. Cosa hai risposto?” e Elisabetta: “Niente, cioè non ho risposto. Per me lui è molto importante, in realtà è come se non ci fossimo mai separati, siamo anomali, trascorriamo tanto tempo insieme, anche troppo perché così non riusciremo mai ad andare avanti. Però è vero che io mi considero ancora una famiglia e mi sento molto legata a lui. Se ritorneremo insieme? Penso di no, non siamo riusciti a risolvere delle cose che ci hanno portato alla rottura. Le colpe le abbiamo entrambi, non una persona sola però non siamo riusciti a risolvere i nostri problemi e poi ho paura di far peggio”. Les jeux sont faits? Sembra di no, sembra una proposta in sospeso.

