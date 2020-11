Dayane Mello distrugge la Gregoraci: "Non sai fare un c...". Elisabetta impazzisce: "Invidiosa e volgare"

Giada Oricchio 16 novembre 2020 a

Urca che botte nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Dayane Mello, salva al televoto, massacra Elisabetta Gregoraci: “Non sai fare un ca**o, sei qui perché hai sposato un miliardario” e l’ex signora Briatore ribatte a muso duro: “Invidiosa e volgare”. Pupo interviene e scatena l’ira dei social.

Alfonso Signorini apre la puntata del GFVip 5 spillando un the bollente a Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci. Dopo un RVM sul litigio di venerdì scorso tra le due donne, serve la polpetta avvelenata: “Eli, ti consideri una santa?” e la Gregoraci: “No, ma nemmeno una falsa, non ho capito questo voltafaccia. Fino a tre giorni fa non avevo un problema, evidentemente covava qualcosa. Non dice la verità”. Dayane attacca: “Parlavo con Pierpaolo che non ha personalità e stava zitto. Non stavo sparlando di Francesco e lei invece è andata a dirgli che ne parlavo male”. Il catfight continua in diretta con la Mello che urla: “Vi dovete mettere verguenza! Non c’è un video in cui io parlo male di qualcuno”. E serve su un piatto d’argento la possibilità a Signorini di mandare la clip in cui diceva: “Elisabetta non sa fare un ca**o, servita e riverita, è famosa per aver sposato un miliardario, quale carriera ha fatto?!”.

Gli autori hanno avuto pietà e paura per i suppellettili della casa e non hanno mandato lo sfogo per intero. Ma tanto è bastato alla Gregoraci per diventare nera come il suo striminzito oufit: “È un pochettino gelosa la nostra Dayane, hai detto un sacco di ca**ate, documentati, lavora da quando ho 18 anni. Dà fastidio a tante persone che abbia sposato un uomo facoltoso. Te sei gelosa di Elisabetta. E meno male che avevi appena finito di dire che non avevi mai parlato male di nessuno!”. Francesco Oppini le dà dell’accidiosa e Antonella Elia: “Addirittura accidia Francesco!”, mentre Pupo, grande amico dell’ex signora Briatore, sguaina la spada e la lingua: “Tra di voi non c’è nessun premio Oscar, la state facendo fuori dal vaso, datevi una regolata!!! Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene, tutte quante voi lo vorreste”, la Elia: “Populista!” e Maria Teresa Ruta: “No, vorremmo sposare un uomo perbene”, “Ah e questo non è populismo?” ribatte un inferocito Pupo desideroso di non perdere l’ingresso free al Twiga. Ma si attira le critiche dei social per il dono di “non saper parlare e non saper star zitto”.

Elisabetta è una furia: “Dayane, ti dimentichi che ho amato quell’uomo, ci sono stata 13 anni e ci ho fatto un figlio” e la modella brasiliana prova ad aggiustare il tiro: “Io mi espongo e sono cattiva, ma lei è servita e riverita e tante cose non le fa in casa. Io intendevo questo. Qui che ca**o fai?” e di nuovo la gieffina di Monte Carlo: “Sei volgare. Non sei una bella persona. Mi chiedi scusa? Non mi interessa”. Il segmento si chiude con Dayane che si salva al televoto e esulta: “In casa mi temono perché non mi sfugge niente”. E pensare che dieci minuti prima si era preparata il discorsetto: “Se Signorini mi chiede: vuoi restare? Io rispondo: ‘la verità? No, sono contenta di andarmene”. Volubile.

