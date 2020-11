Dayane Mello la massacra alle spalle. E la Gregoraci rivela: cosa è successo nel lockdown con Briatore

Giada Oricchio 15 novembre 2020 a

Al GFVIP, attacco durissimo di Dayane Mello a Elisabetta Gregoraci: "Qui solo perché ha sposato un miliardario". E viene fuori che Flavio Briatore vorrebbe risposarla. Ieri notte, dopo un litigio con Tommaso Zorzi, la modella brasiliana stava chiacchierando nella lavatrice con Rosalinda alias Adua Del Vesco e ce l'aveva con quasi tutti gli inquilini, rei a suo dire di essere dei grandi ipocriti. Tra questi c'era anche Elisabetta Gregoraci che aveva appellato come "falsa" nel corso della puntata di venerdì. La Mello ha detto: "Non c'è niente in questa donna, niente... C'è la sua storia, suo figlio, la sua carriera anche se non so che ca**o ha fatto nella sua vita...", Rosalinda si è dissociata: "Non è vero ha fatto tanto" e Dayane ha rincarato la dose: "Eh..ha fatto tanto...ha sposato un miliardario...eh sì parliamo delle cose come stanno...ha fatto cosa?! È vero, facile fare un percorso così...adesso per sembrare più umana e arrivare in finale fa così".

Rosalinda l'ha rimproverata: "Non puoi attaccare sul personale e se pensi che gli altri parlino male, te non devi usare la stessa moneta", ma la modella: "Eh ma è quello che penso... Se lei mi avesse dimostrato di essere diversa, ma non mi ha dimostrato niente. L'Italia può anche odiarmi dopo questo programma ma a me piace essere vera. Potete odiarmi tutti, non me ne frega niente. Io mi sono fatta un c**o così nella mia vita, ho lavato, stirato, viaggiato per poi venire qua con una servita e riverita che non sa fare un ca**o". La Mello è stata durissima con la Gregoraci aggiungendo che pensa solo a se stessa, è invidiosa, che si circonda dei ragazzi per sentirsi protetta e che tutti la leccano per ciò che rappresenta, ma che in realtà è senza personalità.

Nel frattempo la conduttrice calabrese, per ora all'oscuro di tali affermazioni, ha rivelato a Giulia Salemi: "Con chi ho trascorso il lockdown? Con Nathan e Flavio. Come è andata? Mi ha proposto di risposarlo". Lunedì alle 21.50 ci sarà la diciannovesima puntata del GFVip: sarà di nuovo scontro tra le due primedonne?

