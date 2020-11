Tra Gregoraci e Salemi è guerra fredda. Eli: pugnalata alle spalle. E c'è di mezzo Briatore

Giada Oricchio 11 novembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, concorrenti del Grande Fratello Vip 5, sembrano andare abbastanza d'accordo all'interno della casa di Cinecittà anche se la Salemi ha dichiarato apertamente di non credere al presunto flirt tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta. Ad aggiungere dubbi sulla sincerità del rapporto tra le due donne ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sulla rivista di gossip si legge: "Nella Casa, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall'inizio molto amichevoli.

Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi". Le due belle more avevano litigato e pare che il pomo della discordia fosse proprio Flavio Briatore. L'indiscrezione riportata dalla rivista potrebbe essere collegata a una vecchia rivelazione della Gregoraci. Durante la sua reclusione al GF, l'ex signora Briatore ha detto più volte di essere stata pugnalata alle spalle da presunte amiche ("non sai quante fregature ho preso") arrivando a confessare di essere stata tradita addirittura da una persona che stava ospitando. La conduttrice calabrese aveva scoperto che faceva la civetta con l'allora marito e la cacciò. Chissà a chi si riferiva....

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.