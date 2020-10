Gregoraci e Pierpaolo, cosa c'è di vero? Elisabetta vacilla, Elia la provoca così

Giada Oricchio 31 ottobre 2020 a

a

a

Al GFVip 5, tiene banco la storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Vera, falsa, in fieri? Il pubblico si divide tra fan e scettici, ma tutto dipende dagli accordi matrimoniali con Flavio Briatore. Ed è scontro con Antonella Elia: "Potevi dargli una limonatina!".

Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini, tra clip, sorprese, battibecchi e interrogatori, ha dedicato quasi metà diretta alla bellissima Elisabetta Gregoraci, che suo malgrado si è guadagnata i galloni di cocca del presentatore. Ma davvero con Pierpaolo Petrelli c’è solo amicizia speciale? Davvero il più giovane Pierpaolo è solo la comfort zone dell’ex signora Briatore? Petrelli ci fa o ci è? E’ in cerca di visibilità? O c’è qualcosa di più? Sono queste le domande che Signorini fa senza però ottenere risposta. Insiste, scava, cavicchia, ma non apre.

GfVip, tra Zorzi e De Blanck finisce a tarallucci e vino. Ma la contessa...

“Il pubblico si è appassionato, la vostra storia è arrivata dritta al cuore di tutti noi” osserva Signorini, fervente seguace del motto “amor omnia vincit". Si inalbera quando la Gregoraci (si rimira compiaciuta in ogni RVM, nda), dà le solite risposte evasive: “Ci sentiamo presi per i fondelli, dai”. Pure Stefania Orlando la mette all’angolo, però la conduttrice calabrese dimostra un’invidiabile resilienza: vacilla, ma non crolla. Al massimo si contraddice un po’: “Tra me e Pierpaolo non c’è alcuna storia. Se avessi voluto lo avrei baciato", mezz’ora dopo però si rimangia tutto abbracciandolo e baciandolo (sulla guancia) in giardino dove i due vip, occhi negli occhi, si scambiano affettuose e tenere parole. Signorini lo nota: “Quanta fatica hai fatto a non dargli un bacio vero?” e Elisabetta: “Tanta“.

Imbarazzo al GfVip: Amedeo Goria chiede scusa a Guenda, poi la Elia tira fuori il soprannome hard

Sarà stata l’invidia per questo sentimento così puro a muovere la lingua di Antonella Elia che, dopo averla punzecchiata con: “L’altro giorno ti piegavi all’indietro, mentre lui spingeva il bacino in avanti, sembravi una gatta in calore”, la graffia di nuovo: “Una limonatina potevate pure farla!!!” e Lady “Monte Carlo”: “Lo decido io quando farla, non me lo devi dire tu”. Sui titoli di coda, la gieffina saluta il figlio Nathan e fa più volte il simbolo del cuore con le mani vesso la telecamera, ma quando sopraggiunge Pierpaolo smette all’improvviso. Chissà perché. Quello che Elisabetta Gregoraci però non ammette (e ne ha diritto) è che il suo comportamento è viziato dagli accordi matrimoniali con l’ex marito Flavio Briatore. Non avrebbe baciato Petrelli perché sembra che le sia vietato mostrarsi in pubblico con un uomo che frequenta da poco tempo e comunque non può farlo prima di dicembre 2020. Le costerebbe molto caro in termini economici, come ha riferito un giornalista del settimanale “Chi” durante il format web “Casa Chi”.

Paolo Brosio entra al GfVip e fa arrabbiare tutti. "Tamponi e morti, cosa non torna", bufera sul negazionismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.