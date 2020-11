Il figlio Oppini sogna di diventare papà, Alba Parietti piange al GfVip

Giada Oricchio 10 novembre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip 5, Alba Parietti prima piange e poi sgrida il figlio Francesco Oppini che annuncia: “Presto sarò padre”.

Alba Parietti era il convitato di pietra del GFVip e finalmente alla diciassettesima puntata si è palesata in carne e ossa per una sorpresa al figlio Francesco Oppini, concorrente divisivo. I due si incontrano fuori dalla porta rossa della casa più spiata d'Italia e appena si vedono scoppiano a piangere. La Parietti, bellissima con i capelli corti, è commossa: “Ti porto l’abbraccio di Cristina e dei tuoi amici. Quando ti ho consigliato di venire al Grande Fratello ti ho detto "vai come se andassi a fare il militare", pensavo fosse utile alla tua carriera di telecronista e invece sono venute fuori parti di te importanti, parti che mai avrei creduto riuscissi a mostrare. Sappi che è una fortuna poter dire a un genitore "scusa mi son sbagliato, scusa ti voglio bene". Per questo devo ringraziare Tommaso, Elisabetta e Enock perché ti sono stati d’aiuto”, poi ironizza: “Mi vuoi portare al ristorante? Lo dici perché adesso non si può! E’ strano riuscire a dirsi le cose solo adesso grazie al GF e non esserci riusciti prima”.

Incredibile Brosio, cosa ha detto su Auschwitz. Ora rischia grosso

Francesco Oppini ha le lacrime agli occhi, vorrebbe stringere forte la mamma, ma è impossibilitato dalle regole anti Covid: “E’ la situazione più surreale della mia vita, questo programma è forte e contorto e da qui non esci come eri prima, non puoi uscire come prima. Noi abbiamo un rapporto bello, ma difficile. A 38 anni ho capito che devo risolvere i miei problemi con te. Pensa, adesso vorrei abbracciarti e prima non lo facevo mai. Ti devo dire una cosa che aspetti da tanto tempo: qui dentro mi è venuta la voglia di fare il padre e Cristina è la donna giusta”. La Parietti scherza: “Custodisci un piccolo segreto?! Francesco, io ho solo te, fare la mamma non è facile, a volte manca il tempo per dire ti voglio bene, ma ricorda che quando il tempo finisce, finisce. E resta il rimpianto”.

Infine lo sprona a essere un uomo libero: “Non aver paura, non essere piccolo borghese, se vuoi baciare Tommaso, bacialo. Ti fai le paranoie? Beh, te ne sei fatte troppe per un senso e poche per un altro…hai detto tante cretinate”. Poco prima la conduttrice aveva avuto anche un amorevole faccia a faccia con Tommaso Zorzi: “Credi nell’amicizia con Francesco”. Oppini torna in casa e corre ad abbracciare Tommaso che gli dice: "Qua dentro siamo una cosa sola".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.