Incredibile Paolo Brosio, cosa ha detto sui gas di Auschwitz. Ora rischia la squalifica dal GfVip

Terribile e inaccettabile scivolone di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 5: "Pensavo che fosse il gas di Auschwitz".

Esecrabile episodio oggi nella casa del GFVIP. Poco dopo l'ora di pranzo, Paolo Brosio era steso sul letto in camera e ha sentito uno strano sibilo, Elisabetta Gregoraci gli ha spiegato che era il rumore della tendina che saliva e il giornalista toscano sghignazzando ha detto: "Ah pensavo che fosse il gas (parola poco comprensibile), tipo il gas della verità, quello dove cominci a raccontare tutto". Pausa e con le mani in bocca e ancora ridacchiando: "Come facevano i tedeschi ad Auschwitz".

Paolo Brosio fa infuriare tutti al GfVip

La Gregoraci non lo ha degnato di uno sguardo e si è sentito un "dai", mentre il web ha postato il video dell'ignobile battuta sull'immane tragedia dell'Olocausto invocando la squalifica per Brosio, già autore di altre infelici e scorrette affermazioni sull'omosessualità e la possessione del maligno. Lunedì 9 novembre ci sarà la diciassettesima puntata del reality show e Alfonso Signorini potrebbe decidere di intervenire.

