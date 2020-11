Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato dopo la bestemmia

Giada Oricchio 09 novembre 2020 a

Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per bestemmia. L’avventura bis dell’ex giocatore nella casa di Cinecittà è durata meno del famigerato gatto in tangenziale, appena 72 ore. Nella diciassettesima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, Stefano Bettarini ha fatto quasi peggio di 4 anni fa: domenica sera si è lasciato sfuggire un’espressione blasfema e la produzione ha dovuto prendere lo stesso provvedimento adottato con Denis Dosio un mese fa.

Signorini ha aperto la diretta così: “In questi tre giorni sei stato il Betta che conosciamo, un vero e proprio ciclone, ma ti sei reso protagonista di un episodio che va chiarito, quello di ieri con Pierpaolo, Enock e Francesco. Un’espressione blasfema che ha offeso la sensibilità di milioni di persone che guardavano il programma. Anche se è un intercalare è pur sempre blasfemo, non volevi recare offesa di proposito, ma è comunque un insulto a una divinità. Mi stupisce perché sei un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me lo sarei aspettato”.

Stefano Bettarini, che dà sempre l'impressione di ragionare come se fosse in uno spogliatoio di calcio, ha chiesto scusa: “Per me è un’espressione quasi abitudinaria, è un modo di dire che ho nel quotidiano pur essendo credente, ero talmente voglioso di essere me stesso e spaccare che ho commesso un errore. Accetto il provvedimento”. E infatti pochi minuti dopo Signorini ufficializza: “Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del Grande Fratello, in casi come questi, come ben sai, la decisione è inevitabile. Sei squalificato”.

Il tempo di salutare i coinquilini e Bettarini è uscito ingloriosamente dalla porta rossa. Il GFVip non porta bene all’ex marito di Simona Ventura: la prima volta fu punito per alcune dichiarazioni sessiste e volgari verso le donne (“Antonella Mosetti pulsava come un’anguilla quando facevamo…”) pronunciate mentre parlava con Clemente Russo che fu espulso per un'affermazione violenta; la seconda volta, oggi, si è fatto più giorni di quarantena (21) che di GF, ha derubricato quell’episodio (“Io fui crocifisso, alludevamo come si fa tra uomini, si scherzava…”) dimostrando di non aver imparato la lezione e di non essere affatto cambiato e in più ha bestemmiato.

