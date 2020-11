Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini bestemmia in diretta: l'ex calciatore da squalifica

Giada Oricchio 09 novembre 2020 a

Stefano Bettarini, ex calciatore oggi professionista dei reality show, non ha fatto nemmeno in tempo a entrare nella casa più spiata d'Italia che è già finito al centro delle polemiche e di una possibile espulsione. Come l'amico Paolo Brosio (in bilico per un'inaudita battuta sul gas di Auschwitz), ha parlato a ruota libera: prima ha raccontato a tutti i coinquilini i dettagli del breve flirt con Dayane Mello rivelando che era finita perché lo aveva tradito e da vero signore ha fatto la lista degli uomini della modella brasiliana, poi, credendo di essere spiritoso, ha appellato Tommaso Zorzi con "vecchia cag*a" e "sguattera".

Bettarini ha riportato anche molti episodi relativi alla prima esperienza al GFVIP, dalla "pugnalata" dell'amico Andrea Damante che lo trascinò al televoto in semifinale (gli serba ancora rancore, nda) alla vocazione di Gabriele Rossi "amava fare lo zerbino di Valeria Marini" fino alla squalifica di Clemente Russo. E Bettarini non solo ha dimostrato di non aver imparato alcuna lezione da quella vicenda, ma è stato premiato con un GF bis.

Una notte di quattro anni fa, nella casa, l'ex marito di Simona Ventura elencò tutte le sue conquiste, disse che "Antonella Mosetti pulsava come un'anguilla quando facevano sesso" e ammise di aver messo le corna alla moglie che a suo dire lo avrebbe ricambiato. Russo rispose che al suo posto l'avrebbe lasciata "morta lì sul letto". Il pugile fu squalificato, mentre Bettarini venne graziato. Un perdono che ritiene ancora oggi ingiusto: "Fui crocifisso 4 anni fa, crocifisso. Erano le 4 del mattino, parlavamo senza microfono, sai, alludevamo come si fa tra uomini... scherzavamo... venne fuori un casino. Clemente Russo lo squalificarono. Mi hanno crocifisso". Dunque, per Stefano Bettarini quelle frasi restano "scherzose e normali allusioni tra uomini".

Venendo a oggi, l'ex calciatore avrebbe commesso un altro passo falso. Ieri sera intorno alle 22 parlando di un concorrente di reality ha detto: "Ha fatto subito causa...lui quando è uscito...porca mado***". Nello specifico, ha detto "Madosca", una variante dialettale per riferirsi alla Madonna. Gelo di Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah. Lo stesso Bettarini ha realizzato cosa si era lasciato sfuggire e ha assunto un'espressione preoccupata. Subito dopo, la produzione lo ha chiamato in confessionale e quando ne è uscito ha provato a confondere le acque parlando delle espressioni dialettali toscane. Ha addirittura giocato tra sé e sé dicendo "marosca, maroschina, maroschella" come a voler fare credere che aveva usato la R e non la D. I social però sono sicuri che si tratti di una bestemmia e che vada espulso perché ha lo stesso identico valore dell'imprecazione che un mese fa è costata la squalifica a Denis Dosio. Stasera, nel corso della diciassettesima puntata, il conduttore Alfonso Signorini e il GF non potranno ignorare il precedente alla luce d regolamento molto severo su questo argomento. Se ne parlerà o per decretare l'eliminazione d'ufficio o per spiegare il motivo della mancata punizione.

