Gregoraci contro Guenda Goria e Antonella Elia. Che rissa al GfVip!

Rissa tra Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5: "Falsa e senza umanità? Ma cosa ne sai della mia vita?!". E nella notte se la prende pure con Pierpaolo Pretelli.

La quindicesima puntata del GFVip ha visto sotto i riflettori ancora una volta Elisabetta Gregoraci nonostante il suo contributo alle dinamiche della casa sia leggero come un velo di cipria. Ci è voluta un'intervista graffiante di Guenda Goria per tirare fuori una reazione di pancia alla sempre trattenuta Elisabetta. La figlia di Maria Teresa Ruta ha dichiarato al settimanale "Chi": "Non mi piace Elisabetta Gregoraci, senza dubbio. Passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre di più. Vive della sua immagine, guai se la sfiori altrimenti ti sbrana, priva di senso dell'ironia completamente, scioccante credetemi; nella sua perfezione c'è qualcosa di sinistro ma tanto imperfetto. Elisabetta manca di umanità, anzi non sa nemmeno cosa sia". L'ex signora Briatore ha dismesso l'abituale sorriso di circostanza e ha urlato: "Senza umanità? È grave! Facile parlare quando sei fuori perché queste cose non me le hai dette in faccia nei 50 giorni che eri qui? Mi hai voluto nel cucurio e non mi hai detto niente, questo mi fa molto pensare. Ti sei tanto lamentata per una frase di Matilde, ma questo è peggio, queste sono parole molto forti e pesanti. Ma non facevi altro che dormire fino all'una e fare le tue cose, in cucurio per tre giorni ti ho fatto da cameriera (dimentica però che Maria Teresa Ruta sta facendo la cameriera a lei e ai coinquilini da ben 50 giorni)". La Goria ha replicato: "Penso che tu cerchi sempre di essere carina con tutti, ma in questa ricerca ossessiva non esce fuori la tua vera natura, la tua vera umanità che è molto diversa. Credo che tu debba spettinarti un pochino, ma non i capelli, l'anima, nel cadere e nel mostrarci imperfette siamo belle lo stesso, lo saresti anche tu". Antonella Elia si è detta d'accordo con Guenda Goria facendo un riferimento a Flavio Briatore e la Gregoraci è scattata su come una furia: "Ma cosa ne sai della mia vita?! Cosa ne sai della mia vita?! Cosa ne sai?! Facile tirare in mezzo Flavio, basta con le tue osservazioni, non mi piacciono! Sono cose pesanti queste". L'opinionista ha sottolineato che, come Guenda, la giudica per il suo comportamento al GFVIP non per la sua vita in generale o per gli agi di Monte Carlo. Subito dopo sono scattate le difese d'ufficio di Alfonso Signorini ("ricordate che non è tutto oro quel che luccica e che dietro ogni partecipante c'è una mamma, un figlio, una donna"), Pupo ("forse siete un po' invidiose") e Paolo Brosio, grande amico degli ex coniugi Briatore e socio di Calcio al "Twiga". Sul fronte opposto, Guenda e Fulvio Abbate hanno usato il fioretto: "Eh, lesa maestà". Durante il nero pubblicitario, Maria Teresa Ruta le ha espresso solidarietà: "Mi dispiace tanto, Elisabetta", ma la calabrese l'ha letteralmente ignorata. Poco dopo però, la Gregoraci se l'è presa con la Ruta: "Tua figlia è stata pesante. Guardami sto parlando con te!" e giustamente la coinquilina l'ha blastata: "Ti ho detto subito mi dispiace, mi hai detto che non ti interessava e ora vuoi che ti ascolti?!". Dopo la diretta, l'ex signora Briatore ha continuato a inveire contro Guenda rinfacciandole i famigerati tre giorni in cucurio e arrivando a dire: "È invidiosa perché a lei piaceva Pierpaolo e non l'ha potuto avere". Il lunedì nero di Elisabetta è culminato in un battibecco con lo stesso Pierpaolo Pretelli, 30 anni, a sua volta pensoso perché ha capito di essere considerato solo lo "zerbino" di Elisabetta, 40. Il ragazzo stava parlando con Maria Teresa Ruta e la Gregoraci è arrivata a marcare il territorio: "Ma ti pare che parli con tutti tranne che con me? Cioè dopo una serata di me**a così fare due chiacchiere con me no?!". Stranamente Pretelli non le è corso dietro: "Non è che non voglio parlare con te, preferisco farlo domani. Buonanotte" e alla concorrente non è rimasto che andarsene senza aver avuto soddisfazione. Elisabetta Gregoraci era nera e ha espresso il desiderio di essere maggiormente tutelata dalla critiche esterne, ma non sa che Alfonso Signorini la sta proteggendo più di quanto creda. Finora non ha mai approfondito le rivelazioni su come avrebbe fatto carriera e sulla sua vita privata fatte in TV da Cecilia Capriotti e dagli ex Francesco Bettuzzi e Mino Magli.

