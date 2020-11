Elia alla Gregoraci: ti appoggi sempre a un uomo

Giada Oricchio 03 novembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci star del Grande Fratello Vip 5. Ma scatta la lite con Antonella Elia: “Fingi una storiella per avere una personalità dentro la casa. Ti appoggi sempre a un uomo, fai vedere chi sei veramente”.

Alfonso Signorini apre la quindicesima puntata del GFVip 5 con l’appuntamento fisso dei “Gregorelli”. Pierpaolo Pretelli ammette che non sa definire cosa c’è con l’ex signora Briatore: “Non so se è una relazione, non so come chiamarla, so che mi fa stare bene”. Ma Signorini stuzzica Elisabetta: “Secondo il pubblico, quando sei in nomination ti avvicini a Pierpaolo e quando non lo sei, strizzi l’occhio a Zelletta”. La Gregoraci è sempre più sull’orlo di una crisi di nervi e se la prende con Stefania Orlando: “Le insinuazioni non sono affatto belle. Con Stefania ci scontriamo su tante cose, quando si avvicina non viene per parlare, ma per fare il suo discorso preconfezionato. E poi volevo dire ad Antonella che non mi è piaciuto che mi abbia dato della ‘gatta in calore’, non mi piace quando sei troppo offensiva con mio figlio che mi guarda, questa cattiveria non mi è piaciuta”.

La Elia non tira indietro la gamba: “Mi fa ridere gatta in calore perché dai questa impressione. Io penso che tu nella vita ti sia sempre appoggiata a un uomo, vorrei che trovassi il coraggio di farti vedere per chi sei veramente, qual è la tua umanità. mostra cosa hai dentro, credo che tuo figlio sarebbe contento. I tuoi abbracci sono patetici, mi sembra una performance, hai deciso di fare un percorso portando avanti una storia che non esiste. Ti abbracci un ragazzino fingendo una storiella. Pierpaolo tu avevi iniziato questo percorsi facendoci ridere, ora invece adesso esisti solo per i grattini che fai dietro le orecchie a Elisabetta o gli strusciamenti, non esisti più nella casa, non farti prendere in giro, è tutta una grande performance fatta per darle una personalità e carattere dentro la casa”.

Scudisciate che infiammano Elisabetta: “Dici ca**ate!”, ma anche il conduttore sottolinea: “sei incoerente”. Ad alleggerire il clima ci pensa Stefania Orlando: “I Gregorelli hanno un futuro nell’arte culinaria”. Per la coppia-non coppia c’è una sorpresa: un collegamento senza senso con la mamma di Pretelli che Antonella Elia commenta così: “Se mi ha intenerito il cuore l’incontro con la mamma? Zero”. Evidentemente Signorini non deve essersi accorto dei nuovi segnali in codice della Gregoraci: i colpetti sul cuore sono stati sostituiti da un occhiolino.

