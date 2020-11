Gfvip, è guerra aperta tra Oppini e Dayane

Giada Oricchio 02 novembre 2020 a

E’ guerra aperta tra Francesco Oppini e Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 5: “Non sei il più figo, guardati allo specchio”. E per le frasi violente e sessiste su Dayane e Flavia Vento, Signorini si limita a sventolare il cartellino giallo.

Nella quindicesima puntata del GFVip, Alfonso Signorini affronta le tensioni tra Francesco e Dayane. Il figlio della Parietti è convinto che la modella brasiliana sia cambiata nei suoi confronti perché non ha ceduto alle sue grazie: “Dopo un mese e mezzo, sei cambiata all’improvviso facendo combriccola con Tommaso e Adua. Mi ha dato fastidio che non mi abbia aiutato a fare gli auguri alla mia fidanzata”.

Dayane sbotta: “Ma vuoi dire che sei il più figo del mondo e io ci ho provato? Guardati nello specchio!!! Dai, svegliati!!! Guardati nello specchio! Secondo te, io e Tommaso siamo cambiati perché siamo innamorati di te e non ricambiati. Ma dai!”. Dallo studio, Pupo gli urla: “Tu hai molta autostima” e Franceska: “Troppa! Sei un venditore d’auto, hai fatto 30 reality e ancora non sai esprimerti in un linguaggio televisivo, hai 40 anni, scendi sul pianeta terra e complimenti per le cose dette verso le donne. Vergognati”.

Oppini ribatte con la consueta boria: “Fatti i fatti tuoi! Presuntuosa, arrogante” e l’opinionista Antonella Elia: “Ma ti senti come parli? Aggressiva, maleducata… ma parli di te stesso!”. Ma Alfonso Signorini non può esimersi dal trattare l’argomento delle battute volgari e maschiliste di Oppini verso Dayane (“a Verona la violenterebbero”) e Flavia Vento (“è una che fa venire la voglia di ammazzarla di botte”) che hanno indignato il web. “Come ti viene in mente di dire certe cavolate?!” dice secco il conduttore e Oppini sbiascica qualcosa senza senso dall’imbarazzo, ma Signorini: “Qui l’ironia non esiste proprio. Una frase del genere fa schifo. La frase su Flavia Vento è stata ribadita e mi ha fatto più inorridire”.

Sconcertante il motivo del mancato provvedimento: “Ti dico la verità, abbiamo preso in considerazione la squalifica ma non lo abbiamo fatto perché hai dimostrato di avere gran rispetto della tua fidanzata. La decisione di non espellerti è stata collegiale e non dico chi era contrario”. Un'ammonizione, tutto qui. E i social“maligni”, che volevano l’eliminazione d’ufficio, come per Salvo Veneziano e Clemente Russo, mettono l’accento sui due pesi, due misure per un concorrente che ha il suo punto di forza nella mamma Alba Parietti.

Francesco Oppini imbocca l’unica strada percorribile e chiede scusa: “Chiedo scusa e non aggiungo altro, non sono difendibile e ho detto una ca**ata”. Ma la situazione diventa kafkiana quando Signorini se la prende con i coinquilini che hanno taciuto davanti alle frasi imbecilli di Oppini: “La connivenza è pari all’uscita disgraziata. Accettiamo le tue scuse doverose, non voglio che accadano altri scivoloni, non faccio nomi e cognomi di chi c’era e non ha detto niente”. Preso dagli impegni gravosi di due dirette a settimana, il conduttore si è dimenticato che quando Guenda si dissociò dall’orribile frase di Mario Balotelli su Dayane, le disse che probabilmente lo faceva per strategia.

