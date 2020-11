GfVip, Francesco Oppini rischia grosso. Cosa ha detto di Flavia Vento, anche Alba Parietti contro il figlio

Giada Oricchio 02 novembre 2020 a

Bufera social su Francesco Oppini. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5, dice che Flavia Vento è una che leva le botte dalle mani. La Rete chiede la squalifica, furiosa anche la mamma Alba Parietti.

Francesco Oppini, 39 anni, non ha il dono dell'opportunità. La sua avventura nella casa del GFVip è costellata da dichiarazioni esecrabili sulle donne. Poco dopo l'uscita di Franceska Pepe disse cedendo di essere spiritoso: "Ma poi dove sfila? In tangenziale? Peccato che non l'hanno messa sotto". In puntata, il conduttore Alfonso Signorini lo costrinse a chiedere scusa. Sabato sera a proposito di fare una cena tutti insieme con gli amici di Verona, ha detto a Tommaso Zorzi: "Se viene Dayane la violentano", il coinquilino si è accorto subito dello scivolone: "Ma no, dai, questo no" e Oppini: "Ma in senso buono...". Come se usare violenza fisica su una donna sia un apprezzamento della sua bellezza. Frasi che hanno sollevato l'indignazione del web. Ma ieri sera, Francesco Oppini ha avuto un'uscita ancora più brutta. Tommaso stava dicendo che Franceska e Myriam erano uscite troppo presto dal gioco e che con loro si sarebbe divertito, poi ha aggiunto che avrebbe trovato interessante il confronto con Flavia Vento. Il figlio della Parietti, molto serio, è sbottato: "No, no, una così rischi di arrivare alle botte" e Zorzi: "Ma no, quello no". Oppini però ha insistito senza avere la minima cognizione di causa: "Sì, sì con una così ti prendevi a botte. Guarda che se c'era lei dentro rischi...credo che una così faccia venire agli uomini la voglia di alzare le mani". Tommaso ha ribadito il suo fermo no, Francesco ha precisato che "non è da fare ovviamente", ma regia ha cambiato inquadratura. La Rete chiede la squalifica di Oppini e Alba Parietti si schiera con gli utenti con un post durissimo contro il figlio. Sul suo account Instagram ha pubblicato un messaggio inequivocabile: "Tagliamo corto, non importa il contesto o se fosse una battuta conviviale, sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi troppo delicati su cui non ci si può permettere di scherzare. Le parole vanno pesate soprattutto in questi tempi. Deve chiedere scusa. Io non mi dissociò da Francesco, io mi inca**o. (...). Si deve sempre chiedere scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone già troppi vessate. Violenza e botte non sono parole con cui ridere e giocare, non sono frasi appropriate a battute con gli amici. Se no si è dei bulli e dei misogeni cafoni. E non aggiungo altro". Come ha detto l'ex concorrente Guenda Goria a proposito della battuta sessista di Mario Balotelli su Dayane: "Dobbiamo cambiare mentalità a partire dal linguaggio". Stasera, nel corso della quindicesima puntata, Alfonso Signorini non lascerà cadere nel vuoto il messaggio sbagliato.

