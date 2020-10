Eliminata Guenda, rivolta social contro il GfVip: televoto e sospetti

Giada Oricchio 31 ottobre 2020 a

Guenda Goria è l’ultima eliminata del GFVip 5. I social insinuano manipolazioni al televoto per favorire Elisabetta Gregoraci (risultata ultima una settimana fa con percentuali bassissime), l’opinionista Antonella Elia grida: “E’ uno scandalo!” e Maria Teresa Ruta tira fuori un retroscena. In nomination non eliminatoria fino a lunedì: Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Patrizia De Blanck se la prende con Stefania Orlando, mentre Tommaso Zorzi la butta sul ridere: “Mi sono depilato per Brosio?!”.

Voti, veleni e vecchi merletti. Guenda, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, è stata eliminata dal reality show di Canale 5 con il 13% delle preferenze alla domanda “Chi vuoi salvare?” (Petrelli 20%, Stefania 19, Elisabetta 17, Oppini 16, Maria Teresa 15). Un’uscita sorprendente per i social, per i telespettatori e per alcuni coinquilini. Perfino nella voce di Alfonso Signorini, al momento del verdetto, si è percepito un lieve imbarazzo. E al momento dell'annuncio, Elisabetta è rimasta si stucco e Guenda aveva quasi alzato il braccio in segno di vittoria prima di capire che era fuori. A questo giro, il televoto è rimasto aperto ben 11 giorni.

Venerdì scorso, la meno gradita era Elisabetta Gregoraci, lunedì 26 ottobre Signorini non ha mostrato la classifica con le percentuali dal vip più salvato al meno gradito e ieri ecco l’epilogo inatteso considerando che in precedenza la giovane Goria era stata premiata dal pubblico con l’immunità.

Sui social è scoppiato il malcontento. Molti pensavano a uno scherzo, molti hanno ipotizzato una sorta di protezione autorale per la Gregoraci e tanti altri hanno messo l’accento sull’inutilità del voto trattandosi di un film già visto: “Settimana scorsa per salvare Elisabetta hanno mandato in nomination anche quelli che avevano preso un solo voto così da disperdere le preferenze, stasera che aveva di nuovo un voto come altri doveva andare in nomination e invece si sono fermati a quelli che ne avevano due”, “Elisabetta al televoto: eliminazione rimandata e 10 persone al televoto anche con una sola nomination, Elisabetta non al televoto, eliminazione regolare e in nomination solo quelli con più voti. Venitemi a dire che non è protetta…”, “Caro Alfonso le nomination sarebbero anche il nostro momento preferito se poi il televoto non fosse falsato”, “Beh raga, questo è semplicemente il risultato dei 500 e passa account fake creati ogni giorno per salvare Elisabetta”, ”La sua eliminazione conferma che probabilmente ci toccherà guardare un film e scoprire quale sarà il finale: non possiamo farci nulla”, “Giorno 36, Guenda è tra i preferiti del pubblico ed Elisabetta è penultima, giorno 39 perde contro Dayane e Maria Teresa, ma non c’è eliminazione, giorno 47 Guenda eliminata”.

In studio la reazione dell’opinionista Antonella Elia è stata di pancia: “E’ uno scandalo! Uno scandalo! Come ca**o votate. Sono molto affranta perché il pubblico ha mandato via Guenda, eliminare lei è eliminare un gioiello, una persona intelligente, una persona rara e un essere umano di valore che ha molto da dire. Non dovremmo fare il tifo per i romanzetti di serie D (riferito a Gregoraci e Petrelli, nda), Io penso che la gente dovrebbe fare il tifo per persone come Guenda, noi dobbiamo spiare persone come lei. Avete voluto il romanzetto di serie D? E adesso godeteveli”.

Il conduttore ha risposto risoluto: “Sono d’accordo con te, ma il pubblico ha deciso così, il pubblico è sovrano”. Dubbi anche in casa. Per Tommaso Zorzi: “Il pubblico aveva già eliminato Elisabetta”, per Rosalinda: “I conti non mi tornano, Elisabetta era ultima una settimana fa, non è mai stata tra gli immuni del pubblico e ora vince su Guenda?”, mentre Maria Teresa: “Ma non siamo mica mon**li, no?” e ha aggiunto: “Me lo sentivo, Guenda non è facile da capire, da una parte mi auguravo che uscisse, ha subito troppo attacchi qui dentro, quanti vaffa si è presa dalla contessa…”. Infine, in nottata, ha svelato un retroscena: “Elisabetta mi ha detto nell’orecchio ‘stai tranquilla esco io’, me lo ha dato per certo che sarebbe uscita… sai Tommaso, con quel suo atteggiamento… tanto che ho pensato che avesse un impegno fuori. Me lo diceva come se sapesse qualcosa, come se avesse un impegno e mi ha messo un po’ più tranquilla. Poi poco fa mi ha nominata e ora mi ha chiesto scusa, mah”.

Archiviata l'eliminazione e una pagina che non porterà benefici all’immagine e al prosieguo dell’avventura della Gregoraci, ormai bollata come “raccomandata” dai social, Alfonso Signorini è passato alle nomination. Tommaso Zorzi, Pierpaolo Petrelli e Enock Barwuah erano gli immuni e l’influencer, grazie al sorteggio dei piramidali, ha potuto regalare l’immunità a Stefania Orlando: “E’ una delle ultime rimaste a creare dinamiche, altrimenti mi annoio. E’ il mio viagra”. A proposito delle nomination della quattordicesima puntata del GFVip, va segnalata la motivazione di Maria Teresa Ruta: “Scelgo Massimiliano Morra perché è uno scalda banco, uno scalda sedia, non prende mai posizione e non ci serve”, mentre Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck hanno sottolineato con il consueto gusto e la tipica signorilità: “Avremmo nominato un’altra donna, purtroppo è immune”. Si trattava di Stefania che a sua volta ha fatto il nome della Gregoraci: “non è ironica, non è autoironica, non è scanzonata e non è leggera”. Memorabile la nomination “friccicarella” di Tommaso Zorzi: “Nomino Alba Parietti (per gli attacchi via web e in puntata a difesa del figlio 40enne, nda). Scherzi a parte, scelgo Massimiliano perché fa le tarantelle. Ascolta in stanza blu e ripete in stanza arancione, poi si inceppa, è un meccanismo che va in un senso solo, non c’è ritorno”.

Poi la frecciatina alla produzione: “Ma io mi sono depilato per Paolo Brosio?!”. Infine nuovo scivolone di Patrizia De Blanck al termine della puntata: “Elisabetta non ti preoccupare, abbiamo la prossima volta per eliminare quella, mi sta proprio sul ca**o”. Ovvero Stefania Orlando, tra le predilette del pubblico per schiettezza, ironia, sagacia e impegno nel guadagnarsi il cachet.



