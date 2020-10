GfVip, tra Zorzi e De Black finisce a tarallucci e vino. Ma la contessa...

Giada Oricchio 30 ottobre 2020 a

Tommaso Zorzi contro Patrizia De Blanck è il primo faccia a faccia della quattordicesima puntata del GFVip 5: "Ti prendo a schiaffi". La contessa Patrizia De Blanck ha offeso in modo pesante Tommaso oltre Maria Teresa (“sguaiata, cretina”), Stefania e Enock. In apertura della della 14esima diretta del GFVip, Alfonso Signorini manda in onda una clip con alcune parolacce della nobildonna, ma i riferimenti reiterati alla stupidaggine e all’omosessualità di Zorzi in senso dispregiativo sono stati depennati. Non ce n’è traccia come non ce n’è Covvidi.

La De Blanck, che nel pomeriggio è stata rimproverata dal Confessionale sui modi di questi giorni, spiega: “E’ un ragazzino, non lo sopporto, fa delle cose infantili, però poi lo perdono perché penso che è un ragazzino. E non l’ho ancora menato”. Tommaso sorride contrariato e la De Blanck per tutta risposta: “Ti arriva uno schiaffone, continua a fare lo spiritoso e vedrai che ti succede, ti prendo a schiaffi”. Parole molto più simili a quelle dette fino a oggi pomeriggio “Non lo sopporto, è un imbecille, l’ho sempre detto che è un cretino, se mi fai uno scherzo ti infilo il coltello su per il c**o”. Il conduttore le fa notare che parla alle spalle e che “sparati, è brutto a sentirsi, è una battuta infelice. Vuol dire che è un bimbominkia? Uno stupidotto?”, la nobildonna tergiversa e Zorzi commenta: “Io ho bruciato le tappe della mia infanzia, oggi ho atteggiamenti da 40enne e altri più infantili”. La De Blanck prova a buttarla in vacca: “Vieni qua dai” e Tommaso a schiena dritta: “No!”. Liquidata tra frizzi e lazzi una vicenda che ha indignato i social fino al punto di creare l’hashtag #fuoricontessa e chiedere agli sponsor di dissociarsi.

