GfVip: Stefania Orlando e Antonella Elia mettono in mezzo la Gregoraci. "Gatta in calore", esce di tutto

Scontro tra regine nella quattordicesima puntata del GFVip 5: Stefania Orlando dubita della veridicità della storiella con Pierpaolo Petrelli e scatena l’ira di Elisabetta Gregoraci. E Antonella Elia graffia: “Non c’è una storia d'amore, ma fai la gatta in calore”.

Alfonso Signorini serve calda la rivalità tra Elisabetta e Stefania mandando un RVM delle perplessità della conduttrice romana sulla storia fake tra “Lady Monte Carlo” e Pierpaolo Petrelli. La conduttrice romana è coraggiosa nel portare avanti le sue idee: “E’ lecito pensare che sia un po’ costruita, lo posso dire? Credo che Pierpaolo sia veramente preso e che Elisabetta abbia il suo appoggio perché oltre palestra e sole non fa niente. La genuinità di Pierpaolo non la vedo in Elisabetta” e la Gregoraci ridendo nervosa: “Se avessimo costruito qualcosa ci saremmo già baciati, sei tristissima, sei gelosa ma riesci a dare un significato a quello che dici? Ho sempre detto che lui è la mia comfort zone. Non è strategia, perché la storia vi dà così fastidio, stiamo bene, come ti permetti di dire certe cose Stefania? Saranno cavoli nostri?”. Ma a precisa domanda del conduttore: “C’è o no una storia tra voi?”, l’ex signora Briatore: “Non abbiamo una storia. Io e Pierpaolo non abbiamo una storia”.

L’opinionista Antonella Elia non usa mezzi termini ricordando un episodio avvenuto durante un gioco di Halloween: “Non ci sarà un flirt, ma l’altro giorno facevi il bucato e ti strusciavi contro quel povero uomo, come una gatta in calore. Eh facevi il bucato a lungo. E’ vero o no che tu spingevi la parte di sotto indietro e lui quella bassa davanti? Stavi professa in avanti e lui te lo appoggiava dietro”. Per la cronaca, la foto ha fatto il giro del web. Signorini chiede un’opinione a Dayane: “Dopo l’ingresso di Elisabetta, Pierpaolo in effetti ha trascurato tutti noi” e Tommaso Zorzi osserva: “Per loro stessa ammissione una storia non c’è, certi atteggiamenti però lo fanno pensare. Tuttavia loro stessi dicono che è falsa. Dunque, perché fanno di tutto per farcelo credere?” e Signorini mette in difficoltà la Gregoraci: “Ha ragione Tommaso. Ci sentiamo presi per i fondelli da un certo punto di vista, ci fate credere che qualcosa ci sia. Pierpaolo, lei dice che non c’è qualcosa. Per rispetto del pubblico dovete dire: c’è di più ma non possiamo fare altro all’interno del programma oppure non c’è niente e basta”. Elisabetta prova a fare la furba rifilando la solita solfa, ma Stefania l’asfalta: “Eh no, basta. Così vuol dire tutto o niente, e dai, non significa niente vedremo fuori! Pierpaolo che motivo avrebbe di esistere se non ci fosse Elisabetta? E Elisabetta senza Pierpaolo? Oltre al sole e alla palestra non fai altro”.

La 40enne calabrese nasconde la rabbia dietro un sorriso narcisistico: “Io spero di uscire”. La De Blanck commenta con eleganza: “Fuori di qui tro**eranno” e Signorini, che prima aveva redarguito la Elia, si lascia andare a: “Tutto questo per una tro**ata?!”. La querelle prosegue con la Gregoraci che accusa Stefania di aver detto cose pesanti e la coinquilina che la esorta: “Un po’ di ironia nella vita, mamma mia, sei pesante”. Maligna la De Blanck: “Elisabetta fregatene, dipende da che pulpiti vengono i discorsi”. Signorini fa un ultimo tentativo quando chiama la Gregoraci in stanza led per mostrarle una sorpresa della sorella: “Allora, io direttore di ‘Chi’me la porto a casa questa copertina quando esci da lì?”, niente, altro colpo a salve. La gieffina preferisce raccontare che sogna l’ex marito Briatore e la Elia: “E’ bello sognare, ma non lui, è brutto”.

