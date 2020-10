Paolo Brosio entra al GfVip e fa arrabbiare tutti. "Tamponi e morti, cosa non torna", bufera sul negazionismo

Giada Oricchio 31 ottobre 2020 a

a

a

Inizia col piede del negazionismo l’avventura di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 5: “I tamponi non sono attendibili. Tutti i morti prima del Covid spariscono e ora si muore solo di Covid? Non esiste”. E Zorzi: “Se inizia con il negazionismo non va benissimo”.

GfVip: Stefania Orlando e Antonella Elia mettono in mezzo la Gregoraci. "Gatta in calore", esce di tutto

Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso nella casa del GFVip 5 a distanza di un mese e mezzo dall’inizio perché scoperto positivo al Coronavirus. I nuovi coinquilini, fra cui la grande amica Elisabetta Gregoraci, gli hanno chiesto il motivo del suo ritardo e il giornalista ha confermato quanto anticipato da Alfonso Signorini: “Ho avuto il virus. La cosa incredibile è che avevo fatto 43 tamponi… tutti negativi. Due giorni prima di entrare avevo questa tossetta che mi impediva di parlare e mi chiedevo ‘cosa ca**o faccio se non posso parlare?’ Come facevo a entrare? Allora ho chiamato un autore e ho chiesto un controllo prima di entrare, si sono messi subito a disposizione, alle 21 di sera mi hanno portato a Villa Tiberia e mi hanno ribaltato come un calzino. Risonanza, esami, ti infilano un ago nella femorale, un dolore e da lì hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Mi hanno fatto la Tac ed era polmonite bilaterale interstiziale. Ma avevo 43 tamponi negativi! Adesso posso donare il sangue, sto benissimo. In realtà io ero guarito già dopo una settimana ma non veniva il tampone positivo, cioè veniva uno negativo e uno positivo e così via, invece ne servivano due negativi consecutivi. Sono stato in clinica 29 giorni perché non me ne venivano due negativi consecutivi. C’è qualcosa che non va in questa storia dei tamponi, non è attendibile. Anche perché poi mi devi dire: carica virale alta, media e bassa. Io avevo carica virale bassa e con bassa, ca**o, tu mi devi far uscire”! Non mi facevano far uscire, scleravo, camminavo in diagonale per la camera, ore e ore”. Tutto questo, Brosio lo ha dichiarato in diretta, ma il conduttore Alfonso Signorini -che non dimentica mai di raccomandare l’uso delle mascherine e il rispetto delle regole anti Coronavirus - non deve aver sentito altrimenti, siamo certi, che lo avrebbe rimproverato.

GfVip, tra Zorzi e De Black finisce a tarallucci e vino. Ma la contessa...

Dopo la puntata, il nuovo concorrente del GFVip ha continuato a lanciare un messaggio pericoloso e fuorviante. E’ andato nella stanza blu e ha sottolineato: “Bisogna dire che tante patologie… sì, magari c’aveva il Covid, ma non sarebbe stato letale se non avesse avuto un tumore in fase terminale. Perché scusa (rivolto a Stefania Orlando, nda) tutti i morti che ci sono stati prima del Covid improvvisamente spariscono e si muore solo di Covid? Ma non esiste! Non esiste… Cioè… neanche…”. Tommaso Zorzi si è accorto subito della gravità delle parole di Brosio: “Se iniziamo con il negazionismo però non va bene” e la Orlando: “Vedrai che glielo diranno”. Immediate e forti le polemiche in Rete per le improvvide dichiarazioni di Brosio.

Foto per gentile concessione dell0'ufficio stampa Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.