GfVip, da Balotelli stoccata alla Ruta: predica bene poi... Ma i fan non la prendono bene

Sfogo social di Mario Balotelli contro Maria Teresa Ruta? Durante la tredicesima puntata del GFVip 5, il calciatore ha twittato: "Predicano bene e razzolano male". Ma i fan si dissociano.

La sorpresa con battuta sessista di Mario Balotelli al fratello Enock, concorrente del GFVIP 5, è culminata in una lite furibonda tra Guenda Goria e Enock. Domenica, la figlia della Ruta ha sottolineato di essere stata toccata nella sua sensibilità di donna per quella battutaccia, specie in una società dove i femminicidi sono in crescita ("bisogna cambiare mentalità iniziando dal linguaggio"), Enock ha reagito sbattendo i pugni sul tavolo, levandosi il microfono e dicendo: "Ma chi ti credi di essere? Ma che donna sei? Mi butti me**a addosso per strategia".

Ieri nel corso della tredicesima puntata del reality show, Maria Teresa Ruta ha perso le staffe contro l'ex marito Amedeo Goria che ha definito la figlia "aggressiva e bipolare". Uno sfogo urlato in cui ha lavato i panni sporchi in pubblico per difendere la figlia. Tanto è bastato a Mario Balotelli per twittare: "#gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH". Non ha fatto nomi, ma il riferimento sembra proprio essere per la Ruta. Un post che non ha riscosso consensi: i follower hanno commentato dandogli torto: "No scusa, il padre le ha dato della bipolare. Tu hai offeso, ti sei dimostrato un machista e tuo fratello un grandissimo maleducato, che non sa argomentare e che non sa controllare la rabbia"; "Non scrivere piu'tweet, meglio tacere, quando non si hanno ne i contenuti, ne le capacità logico-linguistiche per rispondere e manca la capacità umana di porgere delle scuse sentite e argomentate"; "Mario per piacere evita, tuo fratello è aggressivo ed è un dato di fatto, non gli possono parlare che subito si altera ed ha bisogno di allontanarsi perché non sa tenere un confronto civile è ben diverso, poi é bravo ragazzo ok, ma comunque non sa tenere un confronto civile"; "Taci che hai fatto fin troppi danni".

