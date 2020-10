Grande Fratello Vip, Antonella Elia massacra Elisabetta Gregoraci: "Sei solo una profumiera"

Giada Oricchio 26 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela (forse) il segreto di Elisabetta Gregoraci. Ma Antonella Elia la tocca piano: “Sei una profumiera e Pierpaolo è il tuo animale domestico”. Nel corso della tredicesima puntata del GFVip, Signorini mostra il filmato ottenuto con telecamera fissa su Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci. E l'opinionista in studio picchia durissimo: “Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico e tu sei una profumiera, gli uomini sono i tuoi burattini” accusa la Elia. Signorini dichiara di fare il tifo per “Lady beautycase” (l'ex signora Briatore trascorre le giornate nella Casa a frugare nel suo beauty) e manda i video dove i due vip parlano in codice scrivendosi sulla mano: “I segreti non esistono al GF. E’ un ossimoro” li bacchetta il conduttore.

Signorini domanda a Pierpaolo: “Quale segreto ti ha confessato?” e l’ex velino: “Era preoccupata dalla percezione di cosa potesse passare fuori. Preoccupazioni legate al bambino. Negli ultimi giorni mi ha dato qualche certezza in più. Cosa mi ha confessato? Sono dinamiche delicate ma sono contento che si sia fidata tanto da dirmele”. Signorini fa la stessa domanda alla Gregoraci che risponde cavoli per fichi secchi: “Aveva bevuto 4 bicchieri di vino (ma che c’azzecca?!) e non capiva, gli ho scritto di me e lui, del fatto che non si era detto dispiaciuto per la mia possibile eliminazione”.

In realtà secondo i social si tratterebbe di un accordo con Flavio Briatore relativo all'affidamento del figlio Nathan. Signorini si genuflette e non la bacchetta nemmeno per la pratica dei messaggi segreti che sono vietati dal regolamento del reality. In pratica una pantomima: sveliamo il segreto, sì, forse, anzi no “per non entrare in cose delicate”.

