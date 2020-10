Grande Fratello Vip, panico nella al GF Vip per colpa di Balotelli: "Fuori Enock e la contessa De Blanck"

Giada Oricchio 26 ottobre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip 5 la battuta sessista di Mario Balotelli scatena l’ira di Patrizia De Blanck e Enock Barwuah contro Guenda Goria: “Chi ti credi di essere?! Str**za, vaffan**lo”. La frase volgare che venerdì scorso, al GFVip 5, Mario Balotelli ha riservato a Dayane Mello ha lasciato strascichi nella casa. I concorrenti non ne hanno voluto parlare per non mettere Enock in difficoltà, ma ieri pomeriggio è bastata un’idea di Tommaso Zorzi a scatenare l’inferno. L’influencer ha pensato di giocare a “padroni e maggiordomi”, tutti si sono detti d’accordo e hanno cominciato a scherzare. Poco dopo però Enock e Andrea hanno osservato che a casa poteva passare un messaggio sbagliato e il gioco è stato interrotto per non urtare la sensibilità di alcuno. A cena però Guenda ha voluto esprimersi al riguardo: “Era giusto interrompere il gioco se urtava la sensibilità di qualcuno però passano delle frasi molto pesanti e nessuno dice niente. Io ho trovato orrenda la frase di Mario a Dayane, io ho fatto finta di non sentirla però tu Enorck ti potevi dissociare da tuo fratello”. Apriti cielo! Il ragazzo è scattato, si è levato il microfono e ha urlato: “Ma che vuoi?! Perché tiri fuori quella cosa ora? Vuoi buttare me**a su di me, lo sapevo!”.

Enock è andato via urlando, mentre la contessa Patrizia De Blanck ha sbraitato: “Ma perché dirlo adesso a tavola davanti a tutti? Ma cosa c’entra? Sei st**za, vaffan**lo! Perché devi farlo arrabbiare? E’ una cosa chiusa, chi se ne fo*te! Vaffan**lo, mi fai inca**are, cosa c’entra Enorg? Str**za”. Guenda ha conservato la calma nonostante gli insulti: “Non capisco perché non ci può essere confronto. Io ho solo detto che se si urtava la sensibilità delle persone con quel gioco, allora valeva anche per una battutaccia del genere”.

Enock è tornato in cucina e ha ricominciato a inveire: “Ma chi cavolo ti credi di essere? Cosa vuoi tirare fuori? Cosa? Perché non lo hai detto venerdì? Sei stata la prima a venire a salutare Mario al vetro. Non l’ho detta io quella cosa, perché lo chiedi a me? Chiedilo a lui! Si è scusato, basta. Ok che è un gioco ma c’è un limite. Io non sono stupido, non ti approfittare che mi vedi buono, lo hai fatto apposta! Non devi fare queste dinamiche con me, mi fanno inca**are”. Dayane si è schierata con Enock e Mario: “Se non mi sono offesa io perché devi farlo tu? Mario e io abbiamo una certa confidenza. Il boss Signorini ha fatto quello che ha fatto. Ha chiesto scusa, basta!”. Guenda ha incassato pur mantenendo il punto: “Ogni volta che dici qualcosa a Enock reagisce in maniera eccessiva. Non è che possono esserci quelli a cui non puoi dire niente altrimenti si incavolano, urlano e offendono”.

La Contessa De Blanck non solo ha continuato a difendere Enock, ma ha anche continuato a criticare a suon di parolacce Guenda: “Era un protagonismo del cavolo, un modo subdolo di mettersi in mostra. Più tardi la figlia di Maria Teresa Ruta ha cercato di chiarire con il fratello di Mario Balotelli, ma è andata male. Enock ha sostenuto che lei avesse reagito con rabbia perché il gioco dell’amico Tommaso Zorzi era stato interrotto: “Doveva dirlo subito a Mario, non ora! Mi hai gettato addosso mer*a gratuita, questo mi dà fastidio. La cosa era chiusa, la verità è che hai visto Tommaso giù e hai tirato fuori questa cosa. Dovevi rompere il ca**o a qualcuno”. Guenda ha replicato: “Ma perché non se ne può parlare? Se una cosa non mia va bene, non c’è una scadenza, ne posso riparlare anche tra una settimana. Bastava rispondermi normalmente. Bastava dire, non è il mio pensiero, ma mi dissocio da mio fratello”.

Dopo la lite furibonda, Tommaso Zorzi ha detto chiaramente: “nominerò Patrizia o Enock, ma credo più Patrizia. Se uno fa una roba del genere va nominato, ma so già che non accadrà. Anche se la De Blanck ha 80 anni, è la Contessa e il suo personaggio è quello del vaffa-facile, non si può permettere di mortificare una ragazza. Enock ha fatto una scenata per una semplice osservazione. Cosa avrebbe dovuto dire Guenda che per due settimane se n’è sentita dire di ogni sulla mamma da Patrizia e Fulvio?!”.

