GfVip, nuovi ingressi saltati causa Covid. Solo Guenda capisce tutto

Battuta d'arresto per il Grande Fratello Vip 5: stop ai tre nuovi concorrenti a causa del Covid-19. Ma in casa solo Guenda capisce il motivo. Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi dovevano entrare nella casa più spiata d'Italia lunedì 26 ottobre, ma all'ultimo tampone, una concorrente è risultata positiva. A darne l'annuncio all'inizio della tredicesima puntata è stato il conduttore Alfonso Signorini che però non ha rivelato il nome. Secondo il blogger Davide Maggio, sempre ben informato sulla tv, ad aver contratto il virus sarebbe Selvaggia Roma, ex Temptation Island.

In una diretta Instagram, Maggio ha spiegato che Bettarini e Salemi non sono potuti entrare perché hanno trascorso la quarantena nello stesso albergo della terza "vip": "Ho la certezza di un tampone molecolare giovedì e oggi prima dell'ingresso ne hanno fatto uno rapido. Spesso il rapido è fasullo perché dà delle false positività". Oggi saranno eseguiti nuovi test e se tutto dovesse risolversi per il meglio, il tris di gieffini potrebbe varcare la soglia rossa.

Intanto nel loft di Cinecittà, i vip, all'oscuro delle dichiarazioni di Signorini, si sono interrogati sul mancato arrivo dei nuovi compagni di avventura e Guenda Goria è stata l'unica ad aver intuito che il motivo poteva essere legato al virus e a una situazione generale peggiorata: "Ho una brutta sensazione, credo che c'entri il Covid". Non è la prima volta che il Coronavirus modifica i piani degli autori: Elisabetta Gregoraci entrò alla seconda puntata anziché alla prima perché in attesa di un tampone extra e Paolo Brosio ha dovuto rimandare la partecipazione al reality show a causa di una forma violenta di Covid-19 che lo ha costretto al ricovero presso una clinica romana

